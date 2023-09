Les hostilités lancées lundi à Cotonou et Porto-Novo

C’est parti pour l’édition 2023 du championnat national de tennis. Organisée par la Fédération Béninoise de Tennis (FBT), la compétition a démarré ce lundi 04 septembre 2023. Environ 250 compétiteurs en lice.

Les courts de tennis du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo et de l’Académie Darboux à Cotonou, sont les lieux qui accueillent cette édition 2023 du championnat national de tennis qui a démarré ce lundi. Le tournoi est organisé par le comité exécutif de la FBT et son président, Jean-Claude Talon.

Environ 250 compétiteurs dans douze catégories Filles et Garçons se prêtent déjà à l’exercice dans les deux grandes villes du Bénin. On recense les équipes des 10 ans et moins (Filles et Garçons), les 12 ans et moins (Filles et Garçons), les 14 ans et moins (Filles et Garçons), les 16 ans et moins (Filles et Garçons), les 18 ans et moins (Filles et Garçons) et les seniors (Dames et Hommes).

Ce championnat national, dont la clôture est fixée au 09 septembre prochain, regroupes des joueurs qui avaient participé aux championnats départementaux, organisés du 29 au 30 août dernier.

