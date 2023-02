Les hommages de Gyan Asamoah et Mikel Essien

Les réactions se succèdent après la mort de l’international joueur ghanéen Christian Atsu.

Disparu dans les décombres depuis le séisme qui a frappé le sud de la Turquie lundi 6 février dernier, Christian Atsu est retrouvé mort ce samedi.

Alors que la Fédération ghanéenne de football vient de réagir à la tragique nouvelle de l’ancien joueur de Chelsea, ses anciens coéquipiers en équipe nationale lui rendent hommage.

Il s’agit notamment de Gyan Asamoah et de Mikel Essien et plusieurs autres stars ghanéennes respectivement sur leurs comptes Twitter.

Rest Well Brother ! You will be deeply missed ! We love you forever and always 🙏🏽❤️ pic.twitter.com/Bv1oE5uR72

