Les habitants du Gabon manifestent pour soutenir les militaires putschistes

Les médias gabonais diffusent des images de manifestations en faveur des militaires arrivés au pouvoir.

Les habitants de Libreville, la capitale, et de Port-Gentil, la deuxième grande ville du pays, descendent dans les rues avec les drapeaux du pays et saluent les militaires sur les chars. Les gens scandent Bravo !, Vive l’armée !, Le Gabon est libre, Bongo, dégage. Ils applaudissent aux militaires, comme le montre une vidéo publiée par le portail gabonais Info241 sur le réseau social X (ex-Twitter).

Plus tôt mercredi, les militaires au Gabon ont annoncé qu’ils avaient pris le pouvoir dans le pays, dissous tous les organes de l’État et mis en place un comité de transition et de reconstruction des institutions. Le coup d’État est survenu presque immédiatement après que le centre électoral national du Gabon a annoncé que le président actuel Ali Bongo Ondimba avait été réélu pour un troisième mandat avec 64,2% des voix. L’opposition a annoncé des violations électorales et un désaccord avec les résultats. On ne sait pas où se trouve actuellement le président. Les autorités n’ont pas encore publié aucun communiqué officiel.

