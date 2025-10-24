Les habitants d’Akpakpa souffrent de pénurie d’eau

Les robinets d’Akpakpa sont à sec. L’eau, source de vie, devient un luxe pour les habitants de ce quartier de Cotonou confrontés depuis quelque temps à une pénurie persistante.

Au quartier Akpakpa à Cotonou, le désarroi est palpable. Les habitants font face à des coupures d’eau de plus en plus fréquentes. « Nous souffrons. L’eau est souvent coupée dans le quartier. Parfois, elle ne revient qu’à des heures tardives, vers 2 heures du matin. Pour pallier le manque, nous faisons des réserves », confie un conducteur de taxi-moto, communément appelé zémidjan.

Un peu plus loin, un travailleur du secteur informel avoue s’être adapté à son quotidien. « En période de coupure, je préfère ne pas me doucher le soir. Je garde l’eau pour le matin », confie-t-il.

Cette situation impacte fortement les activités économiques locales, notamment les restauratrices. Faute d’eau, elles peinent à poursuivre leurs activités. Prudence, vendeuse d’Atassi (riz aux haricots), témoigne : « quand nos réserves sont épuisées, on ne peut plus cuisiner. Parfois, on utilise l’eau du puits. On n’a pas le choix ».

Même constat du côté des élèves. Maelis, en classe de CM2, raconte : « La coupure d’eau me dérange beaucoup. Parfois, je ne peux pas me laver le matin avant d’aller à l’école. Quand il n’y a plus d’eau, mes parents achètent des packs de “pure water” (l’eau en sachet) pour qu’on se débrouille. Et quand tout est fini, on va puiser l’eau du puits chez les voisins ».

Pour d’autres, cette solution de secours devient un poids financier. « Acheter des packs d’eau revient trop cher. À la longue, mieux vaut encore consommer l’eau du puits », confie Jean (nom d’emprunt).

Entre réserves improvisées et recours à des sources d’eau de qualité douteuse, les habitants d’Akpakpa tirent la sonnette d’alarme. Tous espèrent un retour rapide à une distribution d’eau potable stable et continue.

Marina HOUENOU (Stagiaire)

24 octobre 2025 par ,