Les griefs du 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗦𝗢𝗗𝗝𝗜𝗡𝗢𝗨 contre les 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶.

Le député Francois Sodjinou a refusé de donner son parrainage au duo de candidat désigné par son parti politique pour les élections présidentielles de 2026. Un refus qui a suscité pas mal de réaction. Au terme des sauts d’humeurs notés de part et d’autre , votre journal après compilation des lettres de Éric Houndete et François Sodjinou, vous présente de façon succinct les griefs de l’élu de là 19eme circonscription électorale contre sa famille politique.

➡️𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗗𝗲́𝗻𝗼𝗻𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝘁 𝗹𝗮 𝗚𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗲𝘁 𝗹𝗲 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 𝗱𝘂 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶

■ 𝗖𝗿𝗶𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗴𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗲𝘁 𝗱𝗲́𝗿𝗶𝘃𝗲𝘀 : Le parti a sombré dans une crise de gouvernance depuis le congrès de 2023 à Parakou.

■𝗔𝘀𝗽𝗵𝘆𝘅𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗶𝗱𝗲́𝗮𝗹 : L’idéal fondateur du parti a été "asphyxié par un leadership d’un autre âge."

■𝗙𝗼𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗲́ : Le parti a glissé vers un fonctionnement fermé, dominé par "quelques-uns."

■𝗣𝗿𝗶𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹’𝗼𝗺𝗯𝗿𝗲 : Les décisions importantes se prennent sans consultation, sans transparence, et parfois contre la volonté des militants.

■𝗔𝗰𝗰𝘂𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗲𝘁 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗮𝗶𝗹𝗹𝗲𝘀 : Ceux qui ont tenté d’alerter, de proposer ou de corriger les dérives ont été accusés de rébellion, de trahison ou d’ambition personnelle.

■𝗥𝗲́𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺𝗲 𝗲𝘁 𝗰𝗹𝗶𝘃𝗮𝗴𝗲𝘀 : Le changement de direction en 2023 a été motivé par des discours "à la limite de l’humiliation et du régionalisme."

■ 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘅𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗱𝘂 𝗽𝗼𝘂𝘃𝗼𝗶𝗿 : Après les législatives de 2023, au lieu de renforcer les structures, le parti a assisté à une centralisation excessive et à la marginalisation de plusieurs cadres historiques.

■𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 𝘀𝗮𝗻𝘀 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 : Le Président Boni Yayi est accusé de décider seul du destin du parti, son influence sur les organes du parti étant devenue "totale" au détriment de la collégialité.

■ 𝗠𝗮𝗿𝘁𝘆𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗵𝗲𝘀 𝗱’𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗛𝗼𝘂𝗻𝗱𝗲́𝘁𝗲́ : Les membres de l’ancienne équipe dirigeante (quand Eric Houndété était président) subiraient le "martyr sous les coups de boutoir de la nouvelle ’caste’."

➡️𝗗𝗲́𝗻𝗼𝗻𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗦𝗽𝗲́𝗰𝗶𝗳𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗥𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲𝘀 𝗮𝘂𝘅 𝗖𝗵𝗼𝗶𝘅 𝗱𝗲𝘀 𝗖𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝘀 (𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗲𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟲)

■𝗖𝗵𝗼𝗶𝘅 𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝗲́ 𝗲𝘁 𝗻𝗼𝗻-𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗲́ (𝟮𝟬𝟮𝟭) : Le parti a reproduit le "même schéma" de FCBE en 2016 en imposant le choix de Mme Reckya Madougou comme candidate à la présidentielle 2021, une personnalité "totalement étrangère à la vie du parti," décision prise dans un "cercle restreint."

■𝗦𝗰𝗵𝗲́𝗺𝗮 𝗿𝗲́𝗽𝗲́𝘁𝗶𝘁𝗶𝗳 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟲 : Le même scénario (mêmes méthodes, manipulations, absence de concertation) est reproduit pour la désignation du candidat à la présidentielle 2026.

■𝗗𝗲́𝗯𝗮𝘁 𝗺𝗮𝗹𝘀𝗮𝗶𝗻 𝘀𝘂𝗿 𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗼-𝗽𝗮𝗿𝗿𝗮𝗶𝗻𝗮𝗴𝗲 : L’utilisation d’un débat malsain sur un soi-disant "auto-parrainage" comme ligne de défense par le Président Yayi et sa "garde rapprochée."

■𝗗𝗲́𝗯𝗮𝘁 𝗿𝗲́𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁 : L’émergence d’un "dégoûtant débat sur la nécessité d’UN CANDIDAT DU NORD" qui a empoisonné l’ambiance et exclu tout débat transparent.

■𝗣𝗮𝗿𝗿𝗮𝗶𝗻𝗮𝗴𝗲𝘀 𝗮̀ 𝗹’𝗮𝘃𝗲𝘂𝗴𝗹𝗲 : L’exigence faite aux députés de signer "à blanc" leurs fiches de parrainage sans connaître le nom du candidat.

■𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘁𝗿𝘂𝗾𝘂𝗲́𝗲 : Les équilibres de la commission de désignation étaient fixés à l’avance, avec des représentants remplacés parce qu’ils n’étaient pas issus de la "bonne région" ou du "bon clan."

■𝗖𝗵𝗼𝗶𝘅 𝗱𝗲́𝗷𝗮̀ 𝗮𝗰𝘁𝗲́ : Le choix de M. Renaud Agbodjo (un jeune avocat) est considéré comme déjà acté, même avant la fin des travaux de la commission.

➡️𝗗𝘆𝘀𝗳𝗼𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗟𝗼𝗰𝗮𝘂𝘅 𝗲𝘁 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹𝘀

■𝗛𝘂𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗲𝘁 𝘀𝗼𝘂𝗶𝗹𝗹𝘂𝗿𝗲𝘀 : D’autres députés et cadres non issus du "bon cercle" ou de la "bonne région" auraient été victimes d’atteintes, de provocations et de calomnies.

■𝗣𝗿𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝘀𝗾𝘂𝗲́𝗲𝘀 : De nombreux coordinateurs de zones sont coordinateurs "sur papier," mais sont dépouillés de leurs prérogatives sur le terrain.

■𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗲 : Au niveau des circonscriptions, des dizaines de coordonnateurs existent sur papier, mais seulement 4 ou 5 personnes prennent les décisions dans la réalité.

