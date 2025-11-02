Les grands déballages avant l’implosion du parti LD

‎Reçu ce dimanche 02 novembre 2025 sur la chaîne privée E-Télé, l’ancien député Patrick Djivo est revenu longuement sur les raisons profondes de sa démission du parti Les Démocrates, annoncée vendredi 31 octobre. Le parti "Les Démocrates" s’est auto saboté, selon le député démissionnaire.

« Les gens doivent être tous étonnés de ma démission. Parce que si Djivo a démissionné, c’est qu’il y a une cause », a-t-il précisé sur E-Télé. « Si le parti des Démocrates tient debout jusqu’à ce que nous sommes en train de faire les dossiers pour cette élection, c’est à cause de la personne que vous avez en face », a-t-il insisté.

‎Au cœur de la rupture, l’épisode de la pré-sélection interne pour la présidentielle 2026. Selon lui, les tensions ont explosé quand le duo soutenu par Eric Houndété « qui avait porté la barque », n’a pas été retenu au Conseil national. « La fustration a commencé par là », accuse-t-il. Il cite les propos attribués à Michel Sodjinou : « Si vous ne prenez pas Eric, moi je retire mon parrainage ». « Il a appelé ça trahison », ajoute Patrick Djivo.

‎L’élu dit avoir vécu ces divisions depuis longtemps. « C’est l’accumulation de la fustration qui finit par créer les poches de tension ». Il évoque déjà 2022, au moment de la préparation des législatives 2023 : « On m’a demandé de sauver le parti. Je me suis donné pour permettre d’avoir huit députés. Mais en retour, c’est fini. On oublie ».

« Si les Démocrates existent encore à 70%, c’est parce que je me suis donné. Mais ce que ça doit être en retour, ce n’est pas ça ».

‎Il évoque aussi des pratiques internes opaques. « Ils font des deals et on n’en finit pas de découvrir des pots-aux-roses », indique l’ex député sans entrer dans les détails. « J’ai l’éducation chrétienne que j’ai reçue, qui ne me permet pas de tout dévoiler », avance-t-il.

‎Patrick Djivo conclut en expliquant que sa décision est définitive : « Je me donne et les gens passent derrière pour se sucrer. Ce n’est pas une bonne chose. Là, je quitte définitivement. Moi, je cherche l’ouverture ».

Les députés Joël Godonou, Chantal Adjovi, Léansou Do Régo, Denise Hounmènou et Constant Nahoum, ainsi que l’ancien député Patrick Djivo, ont démissionné du parti “Les Démocrates”.

