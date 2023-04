Les grands chantiers du président de l’Assemblée nationale

Lors de son investiture officielle, jeudi 13 avril 2023, Louis Vlavonou le président de l’Assemblée nationale a décliné les chantiers sur lesquels il compte s’investir pour le compte de la 9è Législature.

Conduire la 9è Législature conformément aux normes républicaines, en bon père de famille et dans « l’intérêt exclusif de notre peuple et de notre pays ». C’est l’engagement pris par le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou lors de son investiture le jeudi 13 avril 2023 au Palais des Gouverneurs.

En ce qui concerne les chantiers à engager au titre de cette mandature de transition, le président de l’Assemblée nationale invite à des « réflexions relatives à la modification si nécessaire de la loi organique relative aux lois de finances (…) en vue de garantir une participation encore plus importante de l’Assemblée nationale à l’orientation et aux autres phases du processus budgétaire ».

Louis Vlavonou estime qu’il est impérieux de voter « une nouvelle loi portant cartographie électorale, afin d’actualiser la liste, le positionnement et au besoin, le nombre d’électeurs des centres et postes de vote sur toute l’étendue du territoire national » ; de réactualiser la « loi sur les unités administratives locales afin de corriger les insuffisances relevées lors de la mise en œuvre de celle qui est en vigueur ».

« Par ailleurs, au plan du fonctionnement de l’Assemblée nationale et à la suite des recommandations de la retraite d’imprégnation et d’immersion organisée à notre profit il y a un mois, une nouvelle modification du Règlement intérieur de notre institution pourrait être adoptée, notamment pour renforcer le nombre et le rôle des commissions permanentes, préciser les dispositions ambigües, procéder à l’intégration de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ou encore, créer de nouvelles structures au sein de l’administration parlementaire », a expliqué le président de l’Assemblée nationale tout en invitant ses collègues députés à initier d’autres lois que ceux-ci jugeraient opportunes.

« Au titre de ces chantiers, il me parait capital que nous restions concentrés sur les missions constitutionnellement dévolues à notre institution que sont : le vote de la loi, le contrôle de l’action du gouvernement et la représentation du peuple », a exhorté Louis Vlavonou.

Marc MENSAH

13 avril 2023 par