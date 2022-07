Les grandes tendances de la production agricole au Bénin d’ici 2025

Une note de la Direction de la Statistique Agricole et de la Direction de la Planification, de l’Administration et des Finances renseigne sur les prévisions agricoles sur la période 2022-2025.

Prenant en compte le contexte mondial de flambée des prix et les actions majeures prévues dans le programme d’action du gouvernement, de grandes tendances de la production agricole à l’horizon 2025 sont annoncées. Selon la note sur les perspectives agricoles « d’ici 2025, la production vivrière pourrait s’accroître de plus 24,4% par rapport au niveau de 2021 soit 13 789 586 tonnes en 2025 ».

De façon spécifique, renseigne la note, la production du riz pourrait atteindre 894 685 tonnes soit un accroissement de 72,2% par rapport au niveau de 2021.

La production céréalière devrait s’accroitre 33,6% par rapport à son niveau de 2021. La production du maïs devrait atteindre près de 2.000.000 tonnes en 2025. La production du manioc atteindrait 5 000 000 tonnes d’ici 2025. La production des légumineuses devrait s’accroître dans une proportion de 48,7%. Le soja pourrait atteindre une production de près de 500.000 tonnes.

« Les tendances affichées par la production maraîchères pourraient conduire à une production globale des produits maraichers d’un million de tonnes de cultures à l’horizon 2025. La tomate, le piment et l’oignon qui sont les plus importantes spéculations pourraient atteindre une production respective de 357 019 tonnes, 202 387 tonnes et 139 737 tonnes en 2025 », informe la note.

Le document souligne également qu’« en ce qui concerne les cultures industrielles, le coton, l’ananas et l’anacarde pourraient atteindre respectivement une production de 1 036 335 tonnes, 511 476 tonnes et 204 433 en réaction des actions de soutien (intensification du conseil agricole, mécanisation, réalisation des aménagements,

apports de semences améliorées et amélioration des itinéraires techniques au niveau de ces spéculations soutenues par plusieurs interventions des projets et programmes spécifiques).

10 juillet 2022 par