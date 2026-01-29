vendredi, 30 janvier 2026 -

859 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Au-delà des frontières religieuses : imaginer l’avenir des jeunes

Les grandes religions du Sri Lanka s’unissent autour de l’éducation à la paix




Un événement intitulé « L’éducation à la paix à la lumière des enseignements islamiques » se tiendra le 7 février prochain à Colombo, réunissant des responsables religieux, des représentants de la jeunesse et des acteurs de la société civile afin de réfléchir au rôle de l’éducation face aux défis auxquels sont confrontées les jeunes générations au Sri Lanka.

Ce programme s’inscrit dans une série d’initiatives interreligieuses en matière d’éducation à la paix, visant à renforcer le dialogue et la coopération entre les différentes communautés de foi.
Ces efforts font suite à un programme organisé le 22 novembre dernier, intitulé « L’éducation à la paix issue des enseignements du Bouddha », qui s’est tenu au temple Sunetra Devi Purana Rajamaha Viharaya à Pepiliyana. Lors de cet événement, des dirigeants bouddhistes, chrétiens et musulmans, aux côtés de jeunes participants, ont échangé sur des solutions éducatives permettant de reconnecter les enseignements religieux de paix avec les nouvelles générations.

Au Sri Lanka, où le bouddhisme est reconnu comme religion d’État, les valeurs de paix et de compassion issues des enseignements religieux sont considérées comme des valeurs publiques dépassant les convictions personnelles, contribuant à façonner l’identité nationale et l’ordre social. Toutefois, dans un contexte de transformations sociales rapides, des préoccupations croissantes émergent quant à l’éloignement progressif des jeunes vis-à-vis de la vie religieuse.

Face à cette réalité, responsables religieux et éducateurs ont mis en avant l’importance d’une éducation à la paix centrée sur la jeunesse, comme moyen de surmonter les divisions interconfessionnelles et de renforcer des valeurs communes. Le programme de novembre s’est ouvert par une cérémonie traditionnelle d’allumage de la lampe à huile, suivie de l’hymne national et de performances culturelles sri-lankaises. L’organisation HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light) a ensuite présenté les objectifs et la structure de son programme d’éducation à la paix, conçu pour être appliqué dans divers contextes religieux. Des présentations ont suivi sur les pratiques de paix inspirées des enseignements bouddhistes, ainsi que sur les activités de jeunesse menées par l’IPYG (International Youth Peace Group), mettant en lumière le rôle des jeunes en tant qu’acteurs de paix.

Près de 100 personnes ont participé à cet événement, parmi lesquelles des responsables religieux et sociaux tels que le Vénérable Welampitiye Sumanajothi Nayaka Thero, le Révérend Isaac Deynel Dixon, ainsi qu’Abdullah Mohadin, directeur du Centre de recherche en études islamiques, aux côtés de nombreux jeunes.
Le Vénérable Welampitiye a déclaré : « La paix commence par la pratique individuelle et s’étend ensuite à la société et au monde », ajoutant que « les enseignements fondés sur le respect de la vie constituent le point de départ pour réduire la violence ». Il a également souligné que « cet événement a démontré que la coopération interreligieuse ne consiste pas à fusionner les doctrines, mais représente une approche concrète permettant à chaque religion de transmettre ses valeurs de paix aux jeunes générations dans son propre langage. Il a été particulièrement significatif de présenter un modèle collaboratif dans lequel les ONG de paix jouent un rôle de facilitateur en fournissant des cadres éducatifs et des plateformes de coopération, tandis que les religions agissent comme principaux acteurs en offrant une orientation fondée sur leurs enseignements ».

Dans un contexte où de nombreux jeunes peinent à renouer avec les traditions religieuses, cette initiative vise à réintroduire les valeurs de paix et de compassion à travers l’éducation à la paix. William Sukumar Rockwood, directeur général de la Commission des plaintes de la presse du Sri Lanka (PCCSL), a souligné l’importance publique de l’événement, notant qu’il avait réuni le bouddhisme, l’hindouisme, le christianisme et l’islam dans un espace commun de dialogue. Il a rappelé que la langue avait historiquement contribué aux divisions entre religions, mais que la réintroduction de l’anglais dans les programmes scolaires avait créé un terrain commun favorisant la communication entre les communautés. Il a également insisté sur l’importance du respect mutuel et de la compréhension culturelle, soulignant que, bien que toutes les religions enseignent la paix, celle-ci ne peut être réalisée que si ces enseignements sont activement mis en pratique.

Le programme prévu en février devrait prolonger ces échanges en examinant l’éducation à la paix à travers les enseignements islamiques, contribuant ainsi à approfondir le dialogue interreligieux autour de l’engagement des jeunes et des valeurs sociales partagées.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

29 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




La WCF mobilise les leaders mondiaux du cacao à Amsterdam en février


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La World Cocoa Foundation organise les 17 et 18 février 2026, à (…)
Lire la suite

Un webinaire le 9 février pour découvrir les enjeux du FSM 2026


29 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
A l’approche du Forum social mondial (FSM) 2026, qui se tiendra en août (…)
Lire la suite

Une attaque cette nuit à l’aéroport de Niamey


29 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Dans la nuit du 28 au 29 janvier, la capitale nigérienne a été secouée (…)
Lire la suite

Le Sénégal réaffirme son soutien “constant et ferme” à l’intégrité (…)


26 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
La République du Sénégal a réitéré, lundi à Rabat, son soutien ferme et (…)
Lire la suite

SM le Roi Mohammed VI réaffirme la fraternité du Royaume avec les pays (…)


22 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
A l’issue de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, (…)
Lire la suite

Le Maroc signe la Charte du Conseil de paix à Davos


22 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Sur Instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, (…)
Lire la suite

Discrimination religieuse et droits de l’homme en Corée du Sud


20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le 12 janvier, le président sud-coréen Lee Jae Myung a publiquement (…)
Lire la suite

«  Je ne sais pas ce qu’elle deviendra. C’est une fille  »


20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Les récits de femmes dans certains des coins les plus reculés du monde (…)
Lire la suite

La Suède soutient le plan marocain d’autonomie


20 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
La Suède se joint à la plus grande majorité des pays membres de l’Union (…)
Lire la suite

La culture comme langage de puissance : les Maisons russes à l’épreuve (…)


15 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Longtemps perçues comme de simples relais de coopération culturelle, (…)
Lire la suite

Le Maroc élu à la présidence du Forum nord-africain de l’Internet


14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Maroc renforce sa visibilité sur la scène numérique régionale et (…)
Lire la suite

Acteurs armés non étatiques : quand la violence se privatise au Sahel (…)


13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Milices d’autodéfense, réseaux criminels, groupes jihadistes : au Sahel (…)
Lire la suite

Le Bénin accorde la nationalité à 10 Afro-descendants


28 décembre 2025 par Marc Mensah
Dix Afro-descendants ont officiellement rejoint la communauté nationale (…)
Lire la suite

Les « petites mains » d’Alabuga : comment la Russie recrute des jeunes (…)


23 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
. Derrière la guerre des drones menée par la Russie en Ukraine se (…)
Lire la suite

Quand la Russie enrôle la jeunesse africaine


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Ils ont entre 18 et 35 ans. Ils viennent du Cameroun, du Kenya, (…)
Lire la suite

Plan d’urgence à l’hôpital Mohammed V pour la prise en charge des blessés


16 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Un plan d’urgence a été activé à l’hôpital Mohammed V de Safi pour (…)
Lire la suite

CEDEAO débloque 2,85 millions $ pour la sécurité au Bénin et 4 autres


15 décembre 2025 par Marc Mensah
La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a (…)
Lire la suite

Le “Caftan Marocain : arts, traditions et savoir-faire” inscrit sur la (…)


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le “Caftan Marocain : arts, traditions et savoir-faire” est désormais (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires