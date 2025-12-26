Les grandes décisions prises ce vendredi 26 décembre

Le gouvernement s’est réuni ce vendredi 26 décembre 2025, en session extraordinaire du Conseil des ministres.

Ci-dessous les grandes décisions

Au titre des mesures normatives

– Contractualisation pour la réalisation des études et des travaux de requalification de l’esplanade du Palais des Congrès de Cotonou.

– Réparation des dommages enregistrés lors des événements du 7 décembre 2025.

Au titre des mesures individuelles

Promotion d’officiers généraux et d’officiers supérieurs au ministère de la Défense nationale et au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

26 décembre 2025 par ,