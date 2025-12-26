Les grandes décisions prises ce vendredi 26 décembre

867 visites en ce moment
Le gouvernement s’est réuni ce vendredi 26 décembre 2025, en session extraordinaire du Conseil des ministres.
Ci-dessous les grandes décisions
Au titre des mesures normatives
– Contractualisation pour la réalisation des études et des travaux de requalification de l’esplanade du Palais des Congrès de Cotonou.
– Réparation des dommages enregistrés lors des événements du 7 décembre 2025.
Au titre des mesures individuelles
Promotion d’officiers généraux et d’officiers supérieurs au ministère de la Défense nationale et au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique.