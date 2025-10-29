Les grandes décisions du Conseil des ministres

Le gouvernement a tenu ce mercredi 29 octobre 2025, la session ordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises.

MESURES NORMATIVES

●Incorporation de la zone forestière de Séri au complexe du Parc national de la Pendjari ;

●Actualisation des modalités de mise en œuvre de l’assurance maladie obligatoire en République du Bénin ;

●Transmission à l’Assemblée nationale, pour examen et vote, du projet de loi de règlement définitif du budget de l’Etat, gestion 2024 ;

●Intégration des prêteurs alternatifs à la plateforme électronique de partage des informations sur le crédit en République du Bénin ;

●Approbation des statuts modifiés de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB S.A.) ;

●Réglementation de la profession de guide de tourisme en République du Benin ;

●Approbation de la nomenclature des activités et des produits du tourisme en République du Bénin ;

●Autorisation de l’augmentation du capital social de la Société de Productions Audiovisuelles S.A. par apport en nature ;

●Mise en place et gestion du compte satellite du tourisme au Bénin ;

●Conditions et modalités d’établissement des documents d’identification des personnes physiques ;

●Modalités pratiques de l’enregistrement dérogatoire des faits d’état civil.

COMMUNICATIONS

●Remboursement du solde de cotisations pour pension de retraite au profit de 504 ex-agents militaires partis volontairement des armées et ayant accompli moins de quinze (15) ans de service ;

●Actualisation du projet d’aménagement et de bitumage de la route Vakon-Avagbodji-Aguégué ;

●Mise en œuvre des Plans d’action de réinstallation et autres commodités dans le cadre de la construction des lycées techniques agricoles, des lycées techniques professionnels, des lycées scientifiques, du lycée de jeunes filles d’Abomey et des écoles normales supérieures scientifiques ;

●Maîtrise d’œuvre complète du projet de rénovation du Centre de formation aux métiers de percussion de Mèdédjonou, dans la Commune d’Adjarra.

MESURES INDIVIDUELLES

Nominations :

– au ministère de la Justice et de la Législation

– au ministère de la Santé

– au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale.

