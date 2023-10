Les grandes décisions du Conseil des ministres

Voici les grandes décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 11 octobre 2023

I- Mesures normatives

– Déclaration d’utllité publique des propriétés privées situées dans le perimètre du projet d’amenagement et de bitumage de la Route des Pêches (phase 2) troncon : Adounko-Porte du Non-Retour, y compris ses bretelles A et C (Adounko-Cococodji et Porte de Non-Retour- Djondji) puis paiement des indemnités dues aux personnes affectées par les travaux.

Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant :

– Attributions, organisation et fonctionnement du Ministère des Affaires Etrangères ;

– Transmission à l’ Assemblée nationale, pour autorisation de ratification, de la Constitution de la Commission africaine de l’Aviation civile, adoptée à Dakar le 16 decembre 2009 et de l’instrument d’amendement de l’article 10 (4) de la Constitution de la Commission africaine de l’ Aviation civile de 2009.

II- rencontres internationales

III-Mesures individuelles

