Les grandes décisions du Conseil des ministres

Le gouvernement béninois a tenu ce mercredi 20 septembre 2023, la session ordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises au cours du conclave hebdomadaire du pouvoir exécutif.

Les grandes décisions prises ce mercredi 20 septembre

– MESURES NORMATIVES

– Approbation des statuts de l’Agence nationale d’Aménagement du Territoire ;

– Approbation des statuts modifiés de l’Agence de développement des arts et de la culture, et nomination des membres de son Conseil d’administration ;

– Approbation des statuts modifiés de l’Agence Nationale des Patrimoines Touristiques ;

– Création du Centre d’assistance psychiatrique de Kpomassè et approbation de ses statuts ;

– Nomination de commissaires aux comptes près le Service d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU) et près la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Bénin.

Au titre des communications, deux points ont été examinés. Il s’agit de l’Agrément de sociétés au Code des investissements ; et de l’Implémentation de la phase pilote de l’initiative des « Classes socioéducatives » dans vingt (20) collèges d’enseignement général.

