Les grandes décisions de ce mercredi 9 février

Le Conseil des ministres du mercredi 09 février 2022 s’est réuni sous la présidence du chef de l’Etat, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises lors de cette séance hebdomadaire.

Il s’agit de la création du musée d’art contemporain de Cotonou et de la Réunion des musées publics ; l’adoption du décret fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des centres d’accueil et de protection de l’enfant en République du Bénin ; l’adoption du décret fixant les conditions et modalités de délivrance des agréments pour la fabrication et l’importation du tabac, ses dérivés et assimilés en République du Bénin ; l’approbation des statuts du Laboratoire d’études et de surveillance environnementales.

A cela s’ajoutent la contractualisation pour l’acquisition de kits de réception de la TNT ; le compte rendu du recensement complémentaire des artisans du Bénin.

Des nominations ont été prononcées au ministère du Numérique et de la Digitalisation et au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi.

A.A.A

9 février 2022 par