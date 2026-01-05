mardi, 6 janvier 2026 -

Promotions militaires

Les généraux Gbaguidi et Tévoèdjrè reçoivent leurs nouveaux attributs




Lors d’une cérémonie solennelle ce lundi 05 janvier 2025 à Cotonou, deux hauts responsables de l’armée ont officiellement reçu leurs nouveaux attributs de généraux.

Le Chef d’État-Major Général, Fructueux Gbaguidi, a été élevé au grade de Général de Corps d’Armée. Il arbore désormais quatre étoiles dorées. À ses côtés, le patron de la Garde républicaine, Dieudonné Tévoèdjrè, accède au rang de Général de brigade.

Ces promotions, actées fin décembre par le président Patrice Talon, interviennent dans un climat de vigilance accrue. Le Bénin fait face à une menace djihadiste persistante à ses frontières nord.

Le ministre de la Défense, Alain Fortunet Nouatin, a salué des officiers incarnant « la fidélité à la République » et une « rigueur professionnelle » exemplaire. Pour le gouvernement, ce renforcement du commandement répond à la nécessité d’une « maturité stratégique  » face aux groupes armés.

Le contexte politique a également pesé sur la cérémonie. Le ministre Nouatin a fait une allusion directe aux récentes tensions politiques. Il a rappelé qu’après une tentative de coup d’État avortée, la discipline militaire reste la priorité absolue. « La stabilité institutionnelle ne saurait jamais être tenue pour acquise », a martelé le ministre devant un parterre de personnalités, dont le ministre d’État Romuald Wadagni.

Des profils de terrain

Les deux promus sont des purs produits de l’élite militaire, anciens enfants de troupe. Fructueux Gbaguidi est un officier de terrain aguerri, passé par le maintien de la paix de l’ONU et la diplomatie militaire.
Dieudonné Tévoèdjrè commande actuellement la Garde républicaine, unité d’élite chargée de la protection des institutions.
5 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




