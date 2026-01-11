Les frontières béninoises restent ouvertes ce 11 janvier, jour du scrutin

La tenue des élections législatives et communales ce dimanche 11 janvier 2026, n’a aucun impact sur la circulation des personnes et des biens aux niveaux des frontières. Elles restent ouvertes en dépit du scrutin.

La circulation des personnes et des biens au niveau des frontières béninoises reste normale ce dimanche 11 janvier 2026, jour de vote. La tenue des élections législatives et communales à cette date n’a aucun impact sur la circulation au niveau des postes frontaliers du pays. Le secrétaire général du gouvernement à travers une note a informé le public. Aucune restriction particulière n’est donc pas envisagée.

Toutefois, la tenue des marchés et l’organisation de manifestations publiques, l’ouverture des débits de boissons et autres établissements assimilés sont interdites pour le bon déroulement des opérations de vote.

