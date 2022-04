Les frais de ramassage d’ordures seront prélevés auprès des ménages

Comme prévu, les frais de ramassage des ordures ne seront plus greffés aux factures d’électricité et d’eau. Les redevances seront prélevées directement auprès des ménages. Un changement d’option qui conduit au prolongement de la date de paiement.

Le paiement des frais de ramassage des ordures de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du grand Nokoué (SGDS-GN) annoncé pour ce mois d’avril n’aura plus lieu. Et pour cause, un changement d’option. Au lieu d’être greffés aux factures d’eau et d’électricité, ces redevances seront prélevées directement auprès des ménages.

Dans un entretien accordé à Frisons radio, le directeur général de la SGDS-GN informe que c’est le gouvernement qui a pris la décision de différer la date de paiement. A en croire Valery Lawson, le paiement des frais de ramassage d’ordures pourra intervenir au dernier trimestre de l’année 2022. Des études ont été réalisées, il y a un dispositif organisationnel qu’il faudra mettre en place pour être beaucoup plus sûr, pour un paiement direct par les ménages, a-t-il expliqué.

F. A. A.

7 avril 2022 par