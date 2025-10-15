mercredi, 15 octobre 2025 -

Politique au Bénin

Les fissures du parti Les Démocrates au grand jour

Lettre ouverte de Eric Houndété à Michel Sodjinou




La crise couvait depuis plusieurs semaines au sein du principal parti d’opposition Les Démocrates. Elle éclate désormais au grand jour. C’est qui ressort d’une lettre ouverte du premier vice président du parti, Éric Camille Houndété !, à son collègue député Michel Sodjinou ce mercredi 15 octobre 2025.

Le premier vice-président du parti Les Démocrates revient sur l’épisode controversé du formulaire de parrainage retiré puis invalidé, avant que la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) ne délivre un nouveau formulaire au député Michel Sodjinou.

« Je dois reconnaître que le 2 septembre 2025, lorsque nous avons retiré les parrainages à la CENA, tu avais déjà exprimé tes appréhensions », écrit Éric Houndété dans une lettre ouverte en date du 15 octobre 2025.

L’affaire, qui semblait jusque-là interne, expose les tensions et divergences au sommet de la formation politique dirigée par l’ancien président Boni Yayi.

« Tu avais pris la décision de ne pas remettre le tien, ou de ne le remettre que lorsque tu aurais été d’accord sur le candidat choisi », ajoute le vice-président.

Selon Eric Houndété, c’est lui-même qui aurait « supplié » son collègue de faire confiance aux instances du parti. « C’est moi qui t’avais supplié de le remettre et de faire confiance aux instances de notre parti. Je te remercie de m’avoir écouté ».

Cette reconnaissance publique intervient dans un contexte tendu où plusieurs députés Démocrates ont vu leurs parrainages repris par la direction du parti. Pour de nombreux observateurs, cette lettre révèle les failles internes d’un parti en quête d’unité face à un enjeu électoral majeur. Elle met en lumière ce que certains décrivent désormais comme les “tares de la démocratie interne” chez Les Démocrates.

15 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




