Les finales prévues pour mercredi

La première édition du tournoi de football de petit camp dénommé "Tous ensemble" va fermer ses portes mercredi 30 Août 2023 date à laquelle se disputeront les 13 finales de la compétition.

A la suite des matchs de 3e place disputés, vendredi 25 Août 2023, la prochaine et dernière étape de cette première édition du tournoi "Tous ensemble", est la finale. Et comme on le sait déjà, ce ne sera pas une seule affiche mais 13 au total.

Le programme des finales qui se joueront mercredi prochain :

