Les festivités démarrent le 25 janvier

La Chine célèbre dès le 25 janvier prochain, le nouvel an chinois. En prélude à cette grande célébration, le directeur du Centre culturel chinois (Ccc) de Cotonou, Wei Jun, a animé une conférence de presse ce mercredi 08 janvier 2020.

Selon le directeur du Centre culturel chinois, la cérémonie officielle de lancement sera marquée par un grand spectacle Vip de la Troupe artistique de la Mine de charbon de Chine le samedi 11 janvier sur l’esplanade et dans la salle rouge du palais des Congrès. La même troupe présentera un autre spectacle grand public le dimanche 12 janvier sur l’esplanade de l’Assemblée nationale à Porto-Novo dans le cadre de la clôture du Festival international de Porto-Novo, a-t-il précisé.

La Coupe de la Fête du Printemps se jouera avec un match professionnel de badminton le dimanche 19 janvier au Palais des sports du Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Mais avant, un match opposera une équipe béninoise et une équipe chinoise de badminton le samedi 18 janvier, a informé Aubin Assogba, président de la Fédération nationale de badminton.

En dehors de ces différentes activités, une quinzaine de tournées cinématographiques chinoises est prévue dans 15 villes et villages répartis sur le territoire national, en compagnie de la troupe ‘’Gangan production’’ du 25 janvier, au 10 février 2020.

Selon le directeur de Gangan production, ladite tournée sera lancée à Akassato dans la commune d’Abomey-Calavi et va parcourir les villes de Parakou, Toukountouna, Tanguiéta, Kouandé, Djougou, Bassila, Bantè, Zè, Ouidah, Houéyogbé, Lokossa, Dogbo et Klouéklanmè.

Le directeur du centre culturel chinois, président du comité d’organisation a précisé que les festivités du nouvel an seront clôturées par la Foire du Nouvel. Cette Foire qui est à sa 3ème édition au Bénin aura lieu les samedi 8 et dimanche 9 février sur l’esplanade intérieure du stade de l’Amitié. Elle sera clôturée par une soirée de restitution, notamment un grand spectacle qui se tiendra dans la soirée du dimanche 9 février.

Le Bénin est l’un des premiers pays à recevoir le Festival du Nouvel an chinois qui est à sa 11ème édition.

Selon Wei Jun, l’année en cours d’achèvement est celle du Cochon, mais la nouvelle année qui s’annonce, sera celle du Rat.

F. A. A.

9 janvier 2020 par