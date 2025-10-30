Les femmes en action au FNFSE 2025 avec le soutien de la SGDS

La deuxième édition du Forum National de la Femme sur la Santé et l’Environnement (FNFSE) s’est ouverte ce jeudi 30 octobre 2025 à l’Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA) d’Abomey-Calavi.

Sous le thème : « Leadership féminin pour une santé durable et un environnement sain à l’heure du digital », le Forum National de la Femme sur la Santé et l’Environnement (FNFSE) réunit, du 30 au 31 octobre 2025, femmes leaders, institutions publiques et autres acteurs. Organisé par le Consortium des ONG ADCEJ et JVE Bénin, le forum bénéficie de l’appui actif de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS). Plus qu’un simple partenaire, la SGDS participe pleinement aux activités prévues : panels, expositions, reboisement et marche de plaidoyer. Une manière concrète de traduire son engagement en faveur d’un environnement plus propre et d’une société plus responsable.

Mariam Logbo, coordonnatrice du FNFSE, a fait savoir, à l’ouverture, que « ce Forum n’est pas seulement un cadre d’échange, il est une plateforme d’engagement, un lieu d’inspiration et un appel à l’action collective ». Elle a souligné le rôle central des femmes dans la construction d’un avenir durable, particulièrement à l’heure du digital. Pour elle, la femme d’aujourd’hui est « leader, innovatrice, chercheuse et influenceuse du changement ».

’’Femmes d’impact, voix du changement’’, ’’L’avenir a un visage : celui des femmes qui agissent’’, sont entre autres les slogans repris en choeur par les participantes à l’ouverture du Forum.

Pour Maëlle Saih, représentante de l’ONG Jeune Volontaire pour l’Environnement (JVE Bénin) et chargée des partenariats du FNFSE, le forum « doit être un point de départ pour des actions concrètes, des synergies durables et un réseau vivant de femmes engagées ». Elle a insisté sur la nécessité d’une continuité entre les éditions afin de consolider les acquis et d’amplifier l’impact du mouvement féminin pour la santé et l’environnement.

Procédant à l’ouverture des travaux, Vital Gbaguidi, le président de l’Association pour le Développement Culturel et l’Epanouissement de la Jeunesse (ADCEJ) a rappelé que la femme reste « le lien vital entre la nature et la vie ». Il a plaidé pour une approche intégrée des politiques publiques afin d’impliquer les femmes à chaque étape des initiatives de santé et d’environnement. « En donnant à la femme la place qu’elle mérite, nous construisons un avenir plus juste et plus durable pour nos enfants », a-t-il affirmé.

Le panel inaugural a mis l’accent sur les atouts féminins et les outils numériques à mettre à contribution pour être des actrices du développement durable. Les femmes doivent innover, selon les conférenciers.

Le FNFSE 2025 se poursuit jusqu’au vendredi 31 octobre à l’IITA. Au programme : conférences thématiques, expositions, reboisement collectif et marche de plaidoyer.

M.M.

30 octobre 2025 par ,