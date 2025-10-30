jeudi, 30 octobre 2025 -

1092 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Santé, environnement et digital

Les femmes en action au FNFSE 2025 avec le soutien de la SGDS




La deuxième édition du Forum National de la Femme sur la Santé et l’Environnement (FNFSE) s’est ouverte ce jeudi 30 octobre 2025 à l’Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA) d’Abomey-Calavi.

Sous le thème : « Leadership féminin pour une santé durable et un environnement sain à l’heure du digital », le Forum National de la Femme sur la Santé et l’Environnement (FNFSE) réunit, du 30 au 31 octobre 2025, femmes leaders, institutions publiques et autres acteurs. Organisé par le Consortium des ONG ADCEJ et JVE Bénin, le forum bénéficie de l’appui actif de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS). Plus qu’un simple partenaire, la SGDS participe pleinement aux activités prévues : panels, expositions, reboisement et marche de plaidoyer. Une manière concrète de traduire son engagement en faveur d’un environnement plus propre et d’une société plus responsable.

Mariam Logbo, coordonnatrice du FNFSE, a fait savoir, à l’ouverture, que « ce Forum n’est pas seulement un cadre d’échange, il est une plateforme d’engagement, un lieu d’inspiration et un appel à l’action collective ». Elle a souligné le rôle central des femmes dans la construction d’un avenir durable, particulièrement à l’heure du digital. Pour elle, la femme d’aujourd’hui est « leader, innovatrice, chercheuse et influenceuse du changement ».
’’Femmes d’impact, voix du changement’’, ’’L’avenir a un visage : celui des femmes qui agissent’’, sont entre autres les slogans repris en choeur par les participantes à l’ouverture du Forum.

Pour Maëlle Saih, représentante de l’ONG Jeune Volontaire pour l’Environnement (JVE Bénin) et chargée des partenariats du FNFSE, le forum « doit être un point de départ pour des actions concrètes, des synergies durables et un réseau vivant de femmes engagées ». Elle a insisté sur la nécessité d’une continuité entre les éditions afin de consolider les acquis et d’amplifier l’impact du mouvement féminin pour la santé et l’environnement.

Procédant à l’ouverture des travaux, Vital Gbaguidi, le président de l’Association pour le Développement Culturel et l’Epanouissement de la Jeunesse (ADCEJ) a rappelé que la femme reste « le lien vital entre la nature et la vie ». Il a plaidé pour une approche intégrée des politiques publiques afin d’impliquer les femmes à chaque étape des initiatives de santé et d’environnement. « En donnant à la femme la place qu’elle mérite, nous construisons un avenir plus juste et plus durable pour nos enfants », a-t-il affirmé.

Le panel inaugural a mis l’accent sur les atouts féminins et les outils numériques à mettre à contribution pour être des actrices du développement durable. Les femmes doivent innover, selon les conférenciers.

Le FNFSE 2025 se poursuit jusqu’au vendredi 31 octobre à l’IITA. Au programme : conférences thématiques, expositions, reboisement collectif et marche de plaidoyer.
M.M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

30 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




La construction de l’échangeur Vêdoko démarre


28 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les travaux de construction de l’échangeur Vêdoko à Cotonou ont été (…)
Lire la suite

Cotonou accueille le Sommet Climate Chance Afrique ce 27 octobre


21 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Cotonou accueille les 27 et 28 octobre le Sommet Climate Chance Afrique (…)
Lire la suite

Voici la Cité de 5 hectares qui abrite 16 ministères


21 octobre 2025 par Marc Mensah
Depuis le 1er octobre, la nouvelle cité ministérielle de Cotonou a (…)
Lire la suite

Une aire de jeux moderne à Ouèdo


1er octobre 2025 par Marc Mensah
La Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SimAU) annonce la (…)
Lire la suite

113 blocs de toilettes publiques pour Cotonou


30 septembre 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre de son troisième Plan de Développement Communal (PDC) (…)
Lire la suite

La réfection de plus de 16 000 km de routes rurales lancée


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a donné son feu vert ce mercredi, en Conseil des (…)
Lire la suite

Plusieurs infrastructures en construction sur la Route des Pêches


8 septembre 2025 par Marc Mensah
La Route des Pêches continue de se transformer. Dans le cadre de la (…)
Lire la suite

Le Bénin lance son Cadre de financement vert


4 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a annoncé, le 3 septembre 2025, le lancement officiel (…)
Lire la suite

La circulation restreinte au poids lourds dès 2026


3 septembre 2025 par Marc Mensah
La circulation des véhicules lourds de transport de marchandises dans (…)
Lire la suite

HAI récompense les lauréats du Slam sur la justice environnementale


16 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le jeu concours Slam sur la justice environnementale, une initiative de (…)
Lire la suite

Des maisons emportées par la mer à Sèyivè (Sèmè-Podji)


11 août 2025 par Marc Mensah
La mer gagne du terrain à Sèyivè, un quartier côtier de la commune de (…)
Lire la suite

Les travaux de protection achevés à Grand-Popo


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Face au phénomène des inondations, les populations de Grand-Popo, (…)
Lire la suite

Le président Talon à cœur ouvert avec le secteur privé


20 juillet 2025 par Ignace B. Fanou
Le président Patrice Talon a reçu, vendredi 18 juillet 2025, plusieurs (…)
Lire la suite

UBA Bénin renouvelle les espèces à la Forêt classée de Pahou


19 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une délégation de United Bank for Africa (UBA) Bénin conduite par le (…)
Lire la suite

Nouvelle stratégie 2025-2030 pour les énergies renouvelables au Bénin


16 juillet 2025 par Marc Mensah
Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 16 juillet 2025, le (…)
Lire la suite

Le PAPC redonne espoir aux habitants d’Agla et environs


7 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le quartier Agla situé dans le 13e arrondissement de Cotonou sort (…)
Lire la suite

Les structures publiques interdites de facturer des services (…)


7 juillet 2025 par Marc Mensah
Par un communiqué en date du 3 juillet 2025, le Ministre de (…)
Lire la suite

La SOBEBRA met en terre des plants dans la forêt classée de Sèmè-Podji


3 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Les équipes de la Société Béninoise de Boissons Rafraîchissantes (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires