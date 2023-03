Les femmes du MEF dotent le CNHU et le CHU-MEL de défibrillateurs

C’est par une œuvre sociale que l’Amicale des femmes du ministère de l’économie et des finances (AFMEF) a célébré l’édition 2023 de la Journée internationale de la femme (JIF). Soutenue par la Caisse de dépôts et consignations (CDC), elle a fait don de défibrillateurs au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou, et au Centre hospitalier et universitaire de la mère et de l’enfant (CHU-MEL) mercredi 08 mars.

Geste de solidarité et d’entraide de l’AFMEF mercredi 08 mars 2023, Journée internationale de la femme. Le CNHU et le CHU-MEL, deux formations sanitaires de référence de la ville de Cotonou ont bénéficié de défibrillateurs. Il s’agit d’un dispositif médical qui aide à la réanimation des patients victimes d’arrêt cardiaque. Par ce geste, les femmes du ministère des finances apportent leur contribution aux problèmes d’équipements auxquels ces deux hôpitaux sont confrontés.

Très heureux du don qui leur est fait, les responsables de ces deux hôpitaux ont exprimé leurs remerciements à l’amicale des femmes du ministère des finances, ainsi qu’aux responsables de la CDC. Ils ont promis faire un bon usage de l’appareil qui leur est offert, et de sauver des vies.

Quelques images de la cérémonie de remise au CNHU-HKM et au CHU-MEL

F. A. A.

