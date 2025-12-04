Les femmes de la GDIZ réaffirment leur engagement à jouer un rôle-clé

Une délégation des femmes de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a participé les 27 et 28 novembre 2025 à Cotonou, à la 3ᵉ conférence régionale sur le leadership féminin. La délégation conduite par Irmine Gnidéhou, responsable en charge de la communication de la SIPI-BENIN, a réaffirmé à l’occasion, son engagement et sa détermination à jouer un rôle-clé au sein de l’écosystème industriel béninois.

La 3ᵉ conférence régionale sur le leadership féminin s’est déroulé à Cotonou les 27 et 28 novembre dernier autour du thème : « De l’autonomisation collective à l’action collective : construire l’avenir du leadership féminin en Afrique de l’Ouest francophone ». Aux côtés de plusieurs dizaines de femmes venues de la sous-région, une dizaine de femmes de la GDIZ, plateforme industrielle de référence au Bénin, ont participé activement aux séances plénières stratégiques, aux ateliers pratiques, aux sessions de pitchs de projets, ainsi qu’aux opportunités de réseautage ciblé, et de mobilisation régionale.

La délégation de la GDIZ selon Irmine Gnidéhou, responsable en charge de la communication de la SIPI-BENIN, sort de ces assises avec une forte conviction ; celle relative à leur rôle essentiel au sein de l’écosystème industriel béninois. « Les femmes de la GDIZ peuvent et doivent occuper davantage d’espaces décisionnels. Nous avons un rôle clé à jouer dans le développement industriel du Bénin », a-t-elle affirmé.

Des femmes leaders, des décideurs, des bailleurs de fonds, des mentors, des représentants d’entreprises, d’institutions et d’organisations citoyennes, ont pris part à cette 3e conférence qui vise à transformer les discussions en actions concrètes pour renforcer l’impact des femmes dans la région.

