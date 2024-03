Les femmes de la GDIZ célèbrent la JIF avec celles du ministère de l’industrie

Les femmes de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) et celles du ministère de l’industrie et du commerce ont célébré vendredi 08 mars 2024, la Journée internationale de la femme(JIF). C’est au cours d’une cérémonie riche en couleurs qui a eu pour cadre, la salle des fêtes Les Roses de la Fleur de Fidjrossè, dans le 12e arrondissement de Cotonou.

« Leadership féminin au cœur de la promotion du commerce et de l’industrie », c’est le thème développé à l’occasion de l’édition 2024 de la Journée internationale de la femme, conjointement célébrée entre les femmes de la GDIZ et celles du ministère de l’industrie.

En début de cérémonie, la présidente du comité d’organisation a salué les avancées notoires en matière des droits de la femme. En dehors des efforts réalisés jusque-là, les droits de la femme sont encore mis à mal par endroit, a fait observer Carmen CHADARE rassurant des qualités exceptionnelles dont elle fait preuve dans plusieurs domaines de la vie. « Elle a un rôle crucial à jouer dans le développement durable », a souligné la présidente du comité d’organisation exhortant les autorités à veiller à la préservation des droits et à la promotion de la femme à divers niveau de responsabilité.

Se référant au thème, la directrice adjointe de cabinet du ministère de l’industrie observe que lorsqu’il s’agit du commerce, il y a la vente, et quand on parle de l’industrie, il y a également la transformation ; et les femmes sont au cœur aussi bien du commerce que de l’industrie. L’ambition des organisateurs de l’édition 2024 de la JIF à l’en croire, est de montrer que les femmes ne veulent plus être reléguées au second rang. « Elles veulent être les patronnes des industries », a souligné Emilie T. SAMA fière de ce que « l’industrie se féminise » à la Zone industrielle de Glo-Djigbé.

Pour ce qui concerne le commerce, il est question selon la directrice adjointe de cabinet, de montrer qu’en intégrant les normes de qualité, on augmente la productivité. « Tout ce qui est fait aujourd’hui en terme de bilan, est de faire en sorte que la femme soit autonome financièrement. Quand la femme gagne de l’argent, quand la femme est autonome financièrement, elle investit près de 80% dans l’éducation, la santé et le bien-être de sa famille », a-t-elle expliqué avant de rappeler le but de la communication ; celui de montrer les piliers, les outils sur lesquels les femmes peuvent s’appuyer pour développer davantage leur leadership.

Pour la ministre de l’industrie, au-delà des renforcements de capacité, il faut que les femmes commencent à diversifier leur formation, et s’affirment à travers son éducation. Elles ne devront plus être réduites à leur simple statut de femme, a conseillé Shadya ASSOUMAN. A la GDIZ, on dénombre encore très peu d’investisseurs, et le souhait selon la ministre, est d’avoir des investissements qui proviennent des femmes. Le résultat à la GDIZ est la preuve qu’il y a encore du chemin, et dénote de ce que les institutions financières considèrent encore les femmes comme « des risques ». Il faudra donc travailler selon la ministre, afin que l’investissement en faveur des femmes ne soit plus considéré comme un risque.

En célébrant aux côtés des femmes du ministère de l’industrie et du commerce la journée du 08 mars, les femmes de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’aménagement et du développement de la GDIZ, entendent renforcer les liens au sein du secteur industriel qu’elles ont en commun, et de promouvoir une collaboration plus étroite. « En unissant nos forces, nous aspirons à créer un environnement où les femmes de différentes entités peuvent partager leurs expériences, s’inspirer mutuellement et travailler ensemble pour renforcer l’autonomisation féminine dans le domaine industriel. Cette célébration reflète notre engagement commun envers l’égalité, la diversité et la croissance collective de notre communauté industrielle », renseigne le service de communication de la GDIZ.

F. A. A.

10 mars 2024 par