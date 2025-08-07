Les familles sommées de retirer les corps abandonnés

Des corps abandonnés depuis plus d’un an reposent encore dans des morgues. Le maire de la commune d’Abomey-Calavi à travers un communiqué a invité les familles et proches des défunts dont les corps ne sont pas encore retirés à le faire avant le 11 août 2025.

A Abomey-Calavi, la mairie donne un ultimatum aux familles ayant abandonné les corps de leurs proches décédés dans les morgues du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga (CNHU-HKM) de Cotonou, à la morgue de l’hôpital de zone de la commune et au funérarium Les Anges. Ces corps, selon le maire, doivent être retirés avant le 11 août.

Les familles concernées sont invités à se rapprocher du commissariat de police ou du Parquet près le tribunal de première instance de première classe d’Abomey-Calavi, pour les formalités de retrait de ces dépouilles. Passé le délai indiqué, ces corps seront inhumés par les services de voirie.

F. A. A.

7 août 2025 par ,