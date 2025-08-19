Les familles entament l’identification des victimes

L’identification des victimes du tragique accident de bus dans le fleuve Ouémé a commencé ce mardi 19 août 2025.

C’est à l’hôpital de zone de Savè que les familles endeuillées se rassemblent pour la reconnaissance de leur corps, ce mardi 19 août. À la morgue, la tristesse est palpable.

Un proche de victime, venu de Djakotomey, raconte avoir perdu son frère, un commerçant d’une quarantaine d’années. « On l’a vu pour la dernière fois il y a une semaine », confie-t-il à Bip radio. Après la reconnaissance du corps, la famille va procéder à son inhumation.

Sur les lieux de l’accident, en aval du fleuve Ouémé, les recherches se poursuivent pour repêcher les 16 disparus restants.

M. M.

