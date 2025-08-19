mardi, 19 août 2025 -

Accident de bus à Glazoué

Les familles entament l’identification des victimes




L’identification des victimes du tragique accident de bus dans le fleuve Ouémé a commencé ce mardi 19 août 2025.

C’est à l’hôpital de zone de Savè que les familles endeuillées se rassemblent pour la reconnaissance de leur corps, ce mardi 19 août. À la morgue, la tristesse est palpable.

Un proche de victime, venu de Djakotomey, raconte avoir perdu son frère, un commerçant d’une quarantaine d’années. « On l’a vu pour la dernière fois il y a une semaine », confie-t-il à Bip radio. Après la reconnaissance du corps, la famille va procéder à son inhumation.

Sur les lieux de l’accident, en aval du fleuve Ouémé, les recherches se poursuivent pour repêcher les 16 disparus restants.
M. M.

19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




L’ANIP rassure sur la Liste Électorale Informatisée (LEI)


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À cinq mois des élections générales de 2026, l’Agence Nationale (…)
Lire la suite

50 conducteurs de véhicules convoqués à la phase pratique du concours


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les conducteurs de véhicules administratifs admissibles au concours de (…)
Lire la suite

16 personnes encore introuvables


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Sur le fleuve Ouémé à Thio, les secours ont repris les fouilles dès (…)
Lire la suite

L’ex directeur de l’hôpital de Mènontin n’est plus !


18 août 2025 par Marc Mensah
Serge Patrick Zantangni, ancien directeur général de l’hôpital de (…)
Lire la suite

Le bus accidenté repêché (images)


18 août 2025 par Marc Mensah
Voici en images le bus de la STM repêché, ce lundi 18 aôut 2025, après (…)
Lire la suite

Le président du CES fait Grand Officier


18 août 2025 par Marc Mensah
Le président du Conseil Économique et Social (CES), Conrad Gbaguidi, a (…)
Lire la suite

Le gouvernement exprime sa compassion et annonce une enquête


17 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement béninois a réagi après le grave accident de circulation (…)
Lire la suite

« L’ANIP n’a pas encore communiqué de statistiques »


17 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) n’a encore (…)
Lire la suite

Voici les conditions d’agrément pour le placement de main-d’œuvre


17 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique à travers un Arrêté (…)
Lire la suite

3 personnes condamnées pour trafic de drogue


15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (…)
Lire la suite

Zoom sur le marché de gros d’Akassato


15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Érigé sur une superficie de 168 hectares, à Zopah à Abomey-Calavi, le (…)
Lire la suite

Des travaux de forages en cours sur le champ pétrolifère Sèmè


15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Après plus d’un quart de siècle d’inactivité, le champ pétrolifère (…)
Lire la suite

Effondrement du pont Gbessassi–Bouca


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le pont reliant Gbessassi et Bouca dans la commune de Kalalé s’est (…)
Lire la suite

Un ouvrier interpellé pour vol sur le chantier de la nouvelle Cité de Ouèdo


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les éléments de la Police républicaine ont procédé, mardi 12 août 2025, (…)
Lire la suite

Inauguration d’une unité de transformation de mangues à Natitingou


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un complexe moderne dédié à la transformation des mangues en produits à (…)
Lire la suite

La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso
La Commission électorale nationale autonome (CENA) rencontre le (…)
Lire la suite

91 hygiénistes rejoignent les hôpitaux béninois


14 août 2025 par Marc Mensah
Le Ministère de la Santé a annoncé le recrutement de 91 hygiénistes de (…)
Lire la suite

Les candidats invités à consulter leur centre et date de composition


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Les candidats aux examens nationaux de Licence, session 2025, peuvent (…)
Lire la suite




