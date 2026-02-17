mardi, 17 février 2026 -

Échanges extérieurs de marchandises

Les exportations du Bénin en hausse de 34,7 % au 4e trimestre 2025




Les exportations de marchandises du Bénin ont augmenté de 34,7 % au 4e trimestre de 2025 par rapport au troisième trimestre 2025. Ce sont les dernières statistiques publiées par Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD).

Les changes extérieurs de marchandises du Bénin affichent une évolution contrastée au quatrième trimestre 2025, marquée par une forte hausse des exportations et un recul des importations. « Au quatrième trimestre 2025, les exportations de marchandises du Bénin ont enregistré une augmentation significative de 34,7 % par rapport au troisième trimestre 2025 », informe l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD).

Cette performance est principalement portée par le « coton (à l’exclusion des linters), non cardé ni peigné » qui contribue à hauteur de +17,0 points de pourcentage à la hausse globale. Les « tourteaux et autres résidus solides… » (+4,2 points) ainsi que les « barres (autres que le fil machine du sous-groupe 676.1), en fer ou en acier… » (+3,0 points) figurent également parmi les produits ayant soutenu cette dynamique.

En glissement annuel, les ventes à l’extérieur progressent de 1,4 %. Cette évolution est largement soutenue par le coton (+26,4 points de pourcentage), les « autres graisses végétales fixes, brutes, raffinées ou fractionnées, autres que douces » (+4,6 points) et les « fruits à coque comestibles… » (+3,9 points).

Des importations en recul

À l’inverse, les importations de marchandises ont diminué de 9,0 % au quatrième trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent. Ce repli est principalement imputable à la baisse des acquisitions de « hétérosides ; glandes et autres organes et leurs extraits ; sérums, vaccins et produits similaires » (-0,7 point de pourcentage), des « insecticides conditionnés pour la vente au détail… » (-0,6 point) et des « tubes et tuyaux rigides » (-0,4 point).

En glissement annuel, la tendance baissière se confirme avec un recul de 11,2 % des importations. Cette diminution s’explique notamment par la contraction des achats de « riz semi-blanchi… » (-6,8 points de pourcentage), des « huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux… » (-3,9 points) et des « tubes et tuyaux rigides » (-1,2 point).

Le Bangladesh en tête des clients du Bénin

Au quatrième trimestre 2025, le Bangladesh s’impose comme le premier partenaire commercial du Bénin à l’exportation, représentant 35,9 % de la valeur totale des ventes extérieures. Les exportations vers ce pays concernent principalement le « coton (à l’exclusion des linters), non cardé ni peigné », pour une valeur de 43,7 milliards de FCFA (45 278,6 tonnes), ainsi que les « fils de coton autres que les fils à coudre », pour 0,2 milliard de FCFA (160,8 tonnes).

L’Inde occupe la deuxième position avec 11,5 % de la valeur des expéditions. Les principaux produits exportés vers ce partenaire sont le « coton (à l’exclusion des linters), non cardé ni peigné » (5,6 milliards de FCFA pour 5 916,0 tonnes), les « graines et fruits oléagineux, n.d.a. » (1,7 milliard de FCFA pour 12 131,3 tonnes) et les « saindoux ; autres graisses de porc et de volailles… » (1,7 milliard de FCFA pour 1 176,7 tonnes).

Les États-Unis sont au troisième rang, avec des expéditions évaluées à 8,8 milliards de FCFA, soit 7,1 % de la valeur totale des exportations. Les principaux produits vendus vers ce marché sont les « tourteaux et autres résidus solides (à l’exception des drêches) ». Ces performances confirment la place stratégique du coton dans la structure des exportations béninoises et illustrent le renforcement des échanges avec les marchés asiatiques, tout en maintenant une présence notable sur le marché américain.

17 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




