Les experts de l’UEMOA et de la CEMAC réunis à Cotonou pour renforcer les capacités statistiques

La Commission de l’UEMOA et celle de la CEMAC organisent, du 16 au 20 juin à Cotonou, un atelier de formation dédié au traitement des données du volet Unités Non Standards (NSU) de l’Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM).

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Mahamadou GADO, Commissaire de l’UEMOA chargé du Département des Politiques Économiques et de la Fiscalité intérieure, aux côtés de Nicolas BEYEME NGUEMA, Commissaire de la CEMAC chargé du Département des Politiques Économiques, Monétaires et Financières. Étaient également présents Félicien ACCROMBESSY, représentant la Banque mondiale, et Jules DAGA, Directeur général adjoint de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie du Bénin.

L’atelier vise à renforcer les compétences des États membres dans la conduite d’enquêtes de grande envergure sur les conditions de vie des ménages, tout en garantissant des standards régionaux harmonisés. L’enjeu est de produire des statistiques comparables et fiables, notamment sur la pauvreté, afin d’éclairer les décisions économiques et sociales.

Les travaux permettront aussi de consolider les compétences des experts des Instituts Nationaux de la Statistique et de finaliser le traitement des données collectées sur les Unités Non Standards, contribuant ainsi à la mise en œuvre efficace de l’Enquête Harmonisée dans les États concernés par le Projet d’Harmonisation et d’Amélioration des Statistiques en Afrique de l’Ouest et du Centre (PHASAOC).

« Les activités d’implémentation de l’édition 2025/2026 de l’EHCVM dans la majeure partie des Etats se poursuivent convenablement selon le calendrier convenu au niveau régional », a souligné le Commissaire GADO avant de saluer le rôle de coordination régionale et d’assistance technique, que la Banque mondiale et les Commissions de l’UEMOA et de la CEMAC ont joué dans le cadre de l’Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM 3).

Le Commissaire BEYEME NGUEMA a mis en avant la qualité de la coopération entre les Commissions de l’UEMOA et de la CEMAC, souhaitant que les données collectées soient traitées de manière harmonisée et conforme aux standards régionaux.

Les représentants de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), de l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT), ainsi que des cadres des Commissions de l’UEMOA et de la CEMAC, prennent part aux travaux qui se clôtureront le 20 juin 2025.

