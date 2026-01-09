vendredi, 9 janvier 2026 -

Elections générales de 2026 au Bénin

Les évêques exhortent les acteurs politiques à préserver la paix et l’unité




L’actualité politique au Bénin, marquée par l’organisation des élections générales de 2026, était au cœur des travaux de la 77e Session Plénière Ordinaire de la Conférence épiscopale du Bénin (CEB). A cette occasion, les évêques ont invité les « acteurs de la vie nationale », à faire de la période électorale, « un temps de maturité démocratique et de responsabilité ».

L’année 2026 sera marquée au Bénin par l’organisation des élections générales. Une première depuis l’adoption par le Parlement de nouveaux textes qui encadrent le jeu électoral dans le pays. A quelques jours des élections couplées communales et législatives du dimanche 11 janvier 2026, les évêques du Bénin au terme de leur 77e Session Plénière Ordinaire, ont adressé un message aux « acteurs de la vie nationale » (citoyens, leaders d’opinion, Forces de défense et de sécurité, Autorités politiques, institutions de la République). Dans le communiqué final rendu public au terme de ladite session, ils ont invités tous ces acteurs à faire de cette période électorale, « un temps de maturité démocratique et de responsabilité ». « Que ce moment déterminant pour l’avenir de la Nation soit avant tout une occasion de reconstruire et de consolider la paix, de renforcer l’unité nationale, et de promouvoir le dialogue, la justice, la fraternité et la vérité. C’est alors que notre pays le Bénin s’en sortira grand et gagnant », ont-ils exhorté.
Pour ces élections générales, la campagne électorale bat son plein, et les électeurs iront aux urnes le dimanche 11 janvier prochain pour élire les députés de la 10e législature ainsi que les membres des conseils communaux et municipaux. Ces élections seront suivies de l’élection présidentielle annoncée pour avril prochain.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




