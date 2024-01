Les évêques du Bénin s’opposent à la bénédiction des couples de même sexe

Aucun prêtre béninois ou de passage sur le territoire national, ne doit bénir les couples de même sexe, ou les couples en situation irrégulière. La Conférence épiscopale du Bénin (CEB) à travers une déclaration dimanche 31 décembre 2023, en réaction à la Déclaration du Dicastère de la Doctrine de la Foi Fiducia Supplicans (FS) du Vatican en date du 18 décembre 2023, a exprimé son opposition à la bénédiction des couples homosexuels.

« L’homosexualité est contraire au dessein de Dieu et représente un acte désordonné et intrinsèquement mauvais ». « La Parole de Dieu et, par conséquent, l’Eglise, n’autorisent ni l’homosexualité ni l’union entre deux personnes de même sexe », c’est ce qu’a déclaré la Conférence épiscopale du Bénin au sujet de la déclaration du Vatican exhortant à la bénédiction des couples de même sexe.

Pour le clergé béninois, « les personnes qui s’adonnent aux pratiques homosexuelles, sont appelées à la conversion. Pour cette cause, elles doivent être aidées et accompagnées ». A travers une déclaration dimanche 31 décembre 2023, les évêques du Bénin ont exhorté les prêtres, qu’ils relèvent d’un diocèse ou de passage au Bénin, à « s’abstenir de toute forme de bénédiction aux couples de même sexe et aux couples en situation irrégulière ».

