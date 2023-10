Les évêques du Bénin à Rome pour le ‘’Ad Limina’’ périodique

La Conférence épiscopale du Bénin (CEB) effectue depuis lundi 16 octobre 2023, une visite à Rome. Cette visite de 06 jours s’inscrit dans le cadre du ‘’Ad Limina’’, une visite périodique de 05 ans que chaque évêque doit effectuer au Saint Siège, et qui lui permet de vénérer les apôtres Pierre et Paul, et de rencontrer le souverain pontife.

Les évêques du Bénin à Rome pour une visite de 06 jours. Et ce, dans le cadre du ‘’Ad Limina’’, une visite périodique de 05 ans qui leur permet de vénérer les tombes des apôtres Pierre et Paul au seuil de leurs basiliques. Cette visite donne également l’occasion aux évêques, de présenter leurs rapports diocésains au souverain pontife, et de recueillir ses conseils. Ce rapport qui permet au Pape de s’enquérir des réalités de l’église locale, est rédigé suivant un questionnaire que Rome fournit aux évêques.

Le ‘’Ad Limina’’ est un moment crucial pour chaque évêque car il lui permet de rencontrer le Pape, de présenter son diocèse, d’exposer ses préoccupations, et d’obtenir des éclaircissements.

Le Ad Limina des évêques béninois s’achève le 21 octobre prochain.

18 octobre 2023 par