Les étudiants en Master reprennent les cours le 14 novembre à ESM-BENIN

14 novembre 2022, c’est la date à laquelle les étudiants en Master vont reprendre les cours à l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN). Cette rentrée sera effective aussi bien pour les étudiants en Master1 que ceux en Master2 sur tous les sites de ESM-BENIN à travers tout le territoire national.

Après les étudiants en 1ère, 2ème et 3ème année, ceux en Master effectuent la rentrée académique 2022-2023 le lundi 14 novembre 2022 à l’Ecole Supérieure de Management. Conformément au calendrier établi, tous les étudiants en Master (Master1 et Master2, Cours du jour comme Cours du soir) vont reprendre les activités pédagogiques à cette date sur les sites de ESM-BENIN (Abomey-Calavi, Akpakpa, Lokossa, Bohicon, Djougou, et Parakou).

Pour la rentrée académique 2022-2023, ESM-BENIN dans le cadre des festivités de son 15ème anniversaire accorde 50% de bourse aux étudiants. Outre les filières classiques de formation des établissements privés d’enseignement supérieur, ESM-BENIN a ouvert six (06) nouvelles filières. Les étudiants intéressés par les filières Génie civil eau et assainissement ; Administration des finances et Administration générale peuvent désormais s’inscrire et bénéficier de la formation de qualité offerte aux apprenants de cette prestigieuse université. Les filières Sciences juridiques ; Sciences économiques et gestion ; et Sciences politiques sont également ouvertes.

ESM-BENIN est une université qui s’illustre depuis sa création avec de meilleurs résultats (100% de réussite dans plusieurs filières de formation). Ceci, grâce à de nombreux atouts que le promoteur, Dr Isidore HOUNHUEDO a mis en place pour garantir la réussite des apprenants. On peut évoquer entre autres, l’initiation aux logiciels de base pour chaque filière de formation, l’apprentissage de l’Anglais et du Chinois, et le permis de conduire.

Grâce au partenariat Ecole/Entreprises, ESM-BENIN assure l’insertion professionnelle des étudiants. Les inscriptions ouvertes depuis plusieurs semaines se poursuivent. Toutes les informations relatives aux nouvelles filières et à la rentrée académique 2022-2023 peuvent être consultées sur la page Facebook de ESM-BENIN et via divers autres canaux digitaux. Le siège situé en face du stade général Mathieu KEREKOU peut être joint au (00229) 97 30 84 84

ESM-BENIN, LE CHEMIN VERS L’EMPLOI !

11 novembre 2022 par