Les étudiants des lettres modernes annoncent une grève

Les étudiants des Lettres Modernes à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) menacent d’aller en grève. Ils l’ont fait savoir lors d’une Assemblée générale tenue le vendredi 03 mars 2023 l’amphithéâtre A1000. Voici leurs exigences.

Trois promotions d’étudiants : 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 du département des Lettres Modernes n’ont toujours pas été appelées à soutenir malgré la validation de toutes les Unités d’Enseignement (UE). « Cette situation malencontreuse découle sans aucun doute du nombre insuffisant d’enseignants au Département des Lettres Modernes », ont déploré les étudiants modernistes lors de leur Assemblée générale tenue le vendredi 03 mars 2023 l’amphithéâtre A1000.

A en croire les étudiants, le département des Lettres modernes ne compte que huit (8) enseignants. « Il est évident qu’en l’état actuel, le département des Lettres Modernes est dans l’incapacité d’exécuter les soutenances en niveau licence comme le prévoit le système LMD. C’est d’ailleurs l’une des bien nombreuses dispositions de ce système qui n’arrivent pas à être respectées », ajoutent les étudiants.

Les étudiants modernistes exigent « l’annulation de cette mesure arbitraire qu’est la soutenance en Lettres Modernes afin de libérer plus facilement et rapidement les étudiants en fin de formation à l’instar des facultés sœurs comme la FADESP et la FAST ». Ils réclament également « le recrutement en urgence d’enseignants qualifiés au Département des Lettres Modernes pour en finir avec l’esclavage que subissent les 08 enseignants de cette filière ».

Les responsables des étudiants modernistes ont adressé une correspondance, avec ampliation au Ministre de l’enseignement supérieur, au Recteur de l’Uac pour demander une rencontre dans les 96 heures. Un délai à la fin duquel, les étudiants menacent d’organiser un sit-in et une journée Fac morte.

Aux dernières informations, les autorités rectorales ont fait appel aux responsables étudiants pour décamper la situation.

Il faut préciser que 150 protocoles de recherche déposés par les étudiants sont toujours en instance pour un effectif de huit enseignants.

