United Bank for Africa (UBA) Plc, dévoile son tout nouveau service bancaire en ligne. Lancé sous le slogan "Conçue pour l’amour", le nouveau service de banque par internet (...)

La France, l’Allemagne et la Lettonie ont fait des dons de différentes doses de vaccin anti Covid-19 au Bénin dans le cadre du mécanisme Covax. Le Bénin a reçu 453.600 (...)

L’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) se préoccupe de la vie sentimentale des étudiants. Au-delà de l’enseignement théorique et pratique dispensé, ESM-BENIN a instruit (...)

14 février 2022 par

14 février 2022 par

14 février 2022 par

14 février 2022 par

14 février 2022 par

14 février 2022 par

14 février 2022 par

14 février 2022 par

14 février 2022 par

13 février 2022 par

Les remplaçants des fonctionnaires de douane Aéroport-Cotonou mis en (...)Le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du (...)Avec un montant d’investissement estimé à sept (7) milliards de FCFA soit (...)La coopération entre le Bénin et ses partenaires, les réformes du (...)Par décision numéro 0073/MEF/DGD/CAB en date du 09 février 2022, le (...)Une émission simultanée d’Obligations du Trésor par syndication d’un (...)L’effondrement d’un immeuble R+2 en construction à Dékoungbé (Godomey) ce (...)Par une décision en date du 09 février 2022, l’inspecteur des douanes (...)Le Parti Bloc Républicain a condamné les attaques , des 8 et 10 fevrier (...)L’homme d’affaires milliardaire Rahul Bajaj, président émérite du (...)