Les étudiants béninois au Maroc hors de danger après le séisme

Aucun étudiant béninois au Maroc n’est blessé ou porté disparu après le séisme qui a frappé le pays le vendredi 08 septembre 2023. Le président de la communauté des étudiants béninois au Maroc a rassuré l’opinion publique lors d’un entretien sur Bip Radio.

« Je suis heureux de vous informer qu’aucun étudiant béninois n’a été blessé lors du séisme », c’est la bonne nouvelle que le président de la communauté des étudiants béninois au Maroc apporte après le séisme qui a frappé le Royaume Chérifien, vendredi 8 septembre 2023.

Michel Sagbo informe également qu’au lendemain de la catastrophe, l’association qu’il préside a émis un communiqué via divers canaux de communication pour s’assurer du bien-être des étudiants béninois vivant dans les villes du Maroc. « Les responsables d’étudiants dans chaque ville du Maroc ont été contactés pour s’assurer que tous les étudiants étaient en sécurité et allaient bien, en particulier à Marrakech où une grande communauté étudiante béninoise est présente », a expliqué Michel Sagbo.

Le president de la communauté dit avoir également veillé à ce que les étudiants appellent leurs parents au pays pour les rassurer. Certains parents selon lui n’ont pas attendu que leurs enfants appellent d’abord. Ils ont pris l’initiative de les contacter pour prendre de leurs nouvelles, a-t-il poursuivi. L’ambassade du Bénin à Rabat fait-il savoir, aussi pris des nouvelles des compatriotes étudiants, renforçant ainsi le soutien et la solidarité dont ils ont bénéficié pendant ces moments difficiles.

« Dans l’ensemble, grâce à une coordination rapide et efficace, je peux vous assurer que tous les étudiants béninois au Maroc sont sains et saufs », a confié Michel Sagbo.

Le bilan du séisme à la date du lundi 11 septembre 2023 selon les autorités marocaines, dépasse 5500 morts avec des milliers de blessés.

12 septembre 2023 par ,