Les études techniques complémentaires du projet CLUB MED démarrent bientôt

En Conseil des ministres ce mercredi 9 avril 2025, le gouvernement a signé des contrats de prestations avec divers cabinets dans le cadre du projet de construction d’un village de vacances CLUB MED à Avlékété, dans la commune de Ouidah.

Les études techniques complémentaires du projet de construction du village de vacances CLUB MED à Avlékété seront bientôt réalisées. Les cabinets en charge de ces études ont été sélectionnés ce mercredi 9 avril 2025, en Conseil des ministres.

Ces études complémentaires selon le communiqué du gouvernement, permettront d’avoir « des données beaucoup plus précises et complètes, assorties des cadres de devis quantitatif et estimatif affinés par composante, pour la sélection d’entreprises en vue de la conduite des travaux ».

A travers le projet de construction du village de vacances CLUB MED à Avlékété, le gouvernement entend créer un village haut de gamme sur une surface d’environ 25 ha avec une offre de restauration de qualité. « Il sera composé de trois cent trente-six (336) chambres dont trente (30) suites haut de gamme de type rez-de-chaussée et R+1, deux (2) restaurants, quatre (4) piscines, un (1) SPA de marque de renommée internationale et un espace bien-être, des terrains de tennis, de Padel et multisports ainsi que des activités nautiques », détaille le communiqué du Conseil des ministres.

9 avril 2025 par ,