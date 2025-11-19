Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Commune de Malanville L’Armée offre une assistance vétérinaire gratuite aux éleveurs peuhls

19 novembre 2025 par ,

L’Armée béninoise à travers la Direction de la participation des armées au développement et aux tâches d’intérêt public (DPADTIP) mène une vaste opération d’assistance (…)

Lutte contre les stupéfiants dans la Donga Un couple de trafiquants de drogue arrêté à Bassila

19 novembre 2025 par ,

La Police a interpellé au petit matin du mardi 18 Novembre 2025 à Bassila, dans le département de la Donga, un couple de trafiquants de chanvre indien. Les mis en cause (…)

Infrastructures à Sèmè-Podji Les études de la passerelle de Tchonvi réactualisées

19 novembre 2025 par ,

Le gouvernement a décidé d’actualiser les études techniques, environnementales, sociales et de sécurité liées à la passerelle de Tchonvi, dans la commune de Sèmè-Podji. La (…)

Aménagement routier à Abomey-Calavi Des travaux d’entretien pour la section Echangeur Godomey-Akassato

19 novembre 2025 par ,

Le gouvernement a autorisé ce mercredi 19 novembre 2025 en Conseil des ministres, des travaux d’entretien sur la section de route Échangeur Godomey-Akassato. Les travaux à (…)

Droits humains au Bénin Le Gouvernement adopte une nouvelle politique de protection de l’enfant

19 novembre 2025 par ,

Le gouvernement a approuvé, mercredi 19 novembre 2025, en Conseil des ministres, une nouvelle politique nationale de protection de l’enfant 2026-2035. La nouvelle (…)

ARCH au Bénin Des formations pour 1.273 artisans dans 7 filières

19 novembre 2025 par ,

Le gouvernement a validé, mercredi 19 novembre 2025, l’organisation de nouvelles sessions de perfectionnement technique pour les artisans en 2025. L’annonce a été faite à (…)

