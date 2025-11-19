mercredi, 19 novembre 2025 -

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Commune de Malanville

L’Armée offre une assistance vétérinaire gratuite aux éleveurs peuhls


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Armée béninoise à travers la Direction de la participation des armées au développement et aux tâches d’intérêt public (DPADTIP) mène une vaste opération d’assistance (…)  
Lutte contre les stupéfiants dans la Donga

Un couple de trafiquants de drogue arrêté à Bassila


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
La Police a interpellé au petit matin du mardi 18 Novembre 2025 à Bassila, dans le département de la Donga, un couple de trafiquants de chanvre indien. Les mis en cause (…)  
Infrastructures à Sèmè-Podji

Les études de la passerelle de Tchonvi réactualisées


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a décidé d’actualiser les études techniques, environnementales, sociales et de sécurité liées à la passerelle de Tchonvi, dans la commune de Sèmè-Podji. La (…)  
Aménagement routier à Abomey-Calavi

Des travaux d’entretien pour la section Echangeur Godomey-Akassato


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a autorisé ce mercredi 19 novembre 2025 en Conseil des ministres, des travaux d’entretien sur la section de route Échangeur Godomey-Akassato. Les travaux à (…)  
Droits humains au Bénin

Le Gouvernement adopte une nouvelle politique de protection de l’enfant


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a approuvé, mercredi 19 novembre 2025, en Conseil des ministres, une nouvelle politique nationale de protection de l’enfant 2026-2035. La nouvelle (…)  
ARCH au Bénin

Des formations pour 1.273 artisans dans 7 filières


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a validé, mercredi 19 novembre 2025, l’organisation de nouvelles sessions de perfectionnement technique pour les artisans en 2025. L’annonce a été faite à (…)  
Ministère du tourisme, de la culture et des arts

Gilles CHEKETE, directeur général de Bénin Tourisme et Bénin Tours


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un nouveau directeur général est nommé à la tête de Bénin Tourisme et de Bénin Tours, deux structures sous tutelle du ministère du tourisme, de la culture et des arts. (…)  
COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 19 NOV. 2025


19 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 19 novembre 2025, (…)
Un recrutement de 50 auditeurs de justice et de 50 greffiers annoncé


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement veut recruter pour le compte de l’année 2025, 50 (…)
La GDIZ présentée comme moteur d’intégration du Bénin aux chaînes de valeur


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le ‎Directeur général adjoint de la SIPI-Bénin, société en charge du (…)
Les grandes décisions prises ce mercredi en Conseil des ministres


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a tenu ce mercredi 19 novembre 2025, la session (…)
FCBE, premier parti à déposer son dossier pour les législatives


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), a déposé son dossier de (…)
Les Guépards s’inclinent devant les Etalons 3-0


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme d’un match amical, au Maroc, ce mardi 18 novembre 2025, les (…)
Dates de déménagement de Dantokpa et d’ouverture de nouveaux marchés


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le déménagement des marchands de Dantokpa vers le marché de Gros (…)
L’intégration du Bénin dans les chaînes de valeurs mondiales en débat


18 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Direction Générale de l’Economie (DGE) du Mnistère des finances a (…)
Plusieurs documents d’identification désormais valables sans légalisation


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers le décret n°2025-678 du 29 octobre 2025 signé du chef de (…)
Le Bénin réceptionne un patrouilleur rénové au Nigéria


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Bénin a réceptionné, jeudi, le navire de guerre Matelot Brice (…)
Un Bénino-Gabonais élu maire de Port-Gentil


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme des élections des maires des communes et des arrondissements (…)
1XBET facilite le déplacement des Guépards avec un bus flambant neuf


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La société de pari sportif, 1XBET a signé un accord de partenariat avec (…)
La résolution de l’ONU sur Gaza : un tournant pour le Moyen-Orient et (…)


18 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’approbation par le Conseil de sécurité des Nations Unies d’une (…)
Des faussaires arrêtés, 22 plaques d’immatriculation et 30 cartes (…)


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce lundi 17 novembre 2025, le commissariat d’Aglogbè, localité située (…)
Le Bénin veut inscrire le Vodun sur la Liste représentative de l’UNESCO


18 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le processus d’inscription de « Vodun : rites, pratiques sociales et (…)
Le Bénin reconnu comme acteur majeur de l’intégration régionale


18 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
À quelques jours du Sommet UE-UA, l’Africa-Europe Foundation (AEF) (…)
VIDÉOS

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Bénin présent au Forum “Notre Futur Brésil–France”


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, (…)
L’intégralité des propos de Patrice Talon sur les sujets d’actualité


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est prononcé (…)
Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Le PAPC , une solution pour zéro inondation à Cotonou


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un enseignant de SVT interpellé pour abus sexuel sur une apprenante


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un enseignant de Sciences de vie et de la terre (SVT) a été interpellé (…)
En appel, la Cour ordonne le réexamen du dossier Houndégnon


18 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
: Le verdict de la Chambre des appels de la CRIET sur la décision (…)
L’OIT lance la relecture de l’arrêté sur le travail domestique au Bénin


18 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’OIT a ouvert, le lundi 17 novembre 2025, à Grand-Popo, dans le cadre (…)
GBADAMASSI, ADAMBI et TOKO retirés des législatives


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Trois leaders du parti Bloc républicain (BR) ne sont pas sur la liste (…)
Une nouvelle impulsion pour la digitalisation en Afrique de l’Ouest et (…)


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Sommet régional sur la transformation numérique en Afrique de (…)
Yango veut révolutionner la mobilité au Bénin (K. Soro)


18 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Sept mois après la relance de ses activités au Bénin, Yango veut (…)
La Chambre des appels réduit les peines de Vodonou et ses coaccusés


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Chambre des appels de la Cour de répression des infractions (…)
Condamné à 14 ans de prison, Désiré Vodonou voit sa peine réduite à 7 ans


18 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La chambre des appels de la CRIET a rendu ce lundi 17 novembre 2025 son (…)
Voici le spécimen du bulletin unique pour les élections communales


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tirage au sort pour le positionnement des logos des partis (…)
Près de 2 millions FCFA de faux billets saisis, deux individus arrêtés


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le commissariat du 5e arrondissement de Porto-Novo a interpellé, il y a (…)
Le Bénin, un acteur désormais incontournable de la carte financière (…)


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
En choisissant le Bénin comme l’une des étapes majeures de la 2ᵉ (…)
La CCI Bénin et le CÉNB scellent un accord pour renforcer la (…)


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI (…)
