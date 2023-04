Partenaire du Tour cycliste du Bénin, Moov Africa sera encore au rendez-vous du 02 au 07 Mai prochain. Les grandes villes du pays seront parées aux couleurs du grand réseau de téléphonie mobile. Le 18e Tour Cycliste du Bénin se fera désirer.

Avant le coup d’envoi du 18e Tour Cycliste du Bénin, le président de la Fédération béninoise du cyclisme, Romuald HAZOUME a animé dans la matinée de ce jeudi 27 Avril 2023, une conférence de presse d’avant-compétition. Elle s’est tenue à Novotel à Cotonou.

14 pays sont en lice pour ce 18e Tour Cycliste du Bénin qui démarre le 02 Mai prochain pour prendre fin le 07 du même mois.

15 équipes sortent des 14 nations participantes pour un effectif de 75 coureurs.

Sur un parcours de plus de 700 km, la France, les Pays Bas et Guam feront face à 11 pays africains que sont l’hôte, le Bénin, l’Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Îles Maurice, la Mauritanie, le Nigeria, le Togo et le Maroc. Initialement participant, l’Afrique du Sud a finalement décliné l’invitation pour des raisons pas claires.

Présentant les nations qui prendront part à ce 18e Tour, le Président de la Fédération béninoise du cyclisme, Romuald HAZOUME, n’a pas caché sa grande colère contre l’Afrique du Sud qui dit « non » à la compétition à quelques jours du coup d’envoi.

Le numéro 1 du cyclisme béninois a présenté les différentes étapes du Tour sponsorisées par Moov Africa et biens d’autres.

« L’étape 1 Parakou-Djougou (132,53 km) ; l’étape 2 Parakou-Savè (156,42km) ; l’étape 3 Abomey-Comé (140,52 km) ; l’étape 4 Kétou-Porto Novo (135 km) ; l’étape 5 Séhouè-Cotonou (135km). Et puis le grand prix », a détaillé Romuald HAZOUME.

Les différents représentants des sponsors du Tour ont présenté au cours de la rencontre leur plan pour accompagner la fédération béninoise du cyclisme pour la réussite du 18e Tour du Bénin.

« Pour Moov Africa, ce sera toujours un grand privilège de s’associer à un événement de grandeur à savoir le Tour du Bénin qui constitue une occasion pour pouvoir promouvoir l’image et la visibilité de notre cher pays le Bénin », a déclaré Morakuam Mohamed, représentant de Moov Africa.

Ce dernier a, au terme de son discours, honoré Romuald HAZOUME en lui offrant un trophée de distinction de la part de Moov Africa pour saluer les efforts du Président de la Fédération Béninoise pour promouvoir le cyclisme au Bénin.

A ce Tour, le Bénin, pays hôte, sera représenté par deux équipes qui d’après M. HAZOUME devraient non seulement créer des surprises lors de cette édition mais également au cours des prochaines échéances pour bien sûr aller chercher le Maillot Jaune.

J.S

28 avril 2023 par ,