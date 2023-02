Les équipes techniques constituées et les prélèvements effectuées (Gouvernement)

Les familles éplorées par le drame survenu à Dassa, département des Collines dimanche 29 janvier 2023 pourront bientôt entrer en possession des restes des corps de leurs parents décédés. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried L. Houngbédji a donné des précisions sur les analyses et tests d’ADN pour l’identification des corps des victimes.

Au détour du point de presse du conseil des ministres mercredi 15 février 2023, le porte-parole du gouvernement s’est prononcé sur l’évolution des tests d’ADN recommandés mercredi 1er février 2023 pour déterminer l’identité des personnes décédées après le drame de Dassa, et dont les corps sont méconnaissables. Selon Wilfried L. Houngbédji, les équipes techniques ont été constituées à la charge de l’État, et les prélèvements ont été également effectués. « Les analyses sont faites ou en cours de l’être », a-t-il ajouté rassurant que « chacune des familles éplorées aura l’occasion d’obtenir les résultats des analyses et tests ADN pour recevoir les restes de son parent ou de ses parents qui, malheureusement ont été dans cet accident et ont perdu la vie ». A en croire le secrétaire général adjoint, le gouvernement reste préoccupé afin que les obsèques qui seront organisés, soient « des obsèques justes […] s’adressant à des personnes concernées afin que les rites ou les pratiques d’une famille ne soient pas transposées à quelqu’un d’autre ».

Au moins 20 personnes ont perdu la vie après l’accident d’un bus de transport en commun et un camion grue dimanche 29 janvier à Dassa.

F. A. A.

16 février 2023 par ,