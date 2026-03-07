samedi, 7 mars 2026 -

Concours de recrutement de 850 militaires

Les épreuves sportives prévues ce 8 mars




L’État-major général des Forces armées béninoises (FAB) a annoncé la tenue, ce dimanche 8 mars 2026, de la phase sportive du concours de recrutement de 850 nouveaux militaires.

Les candidats qui ont participé aux épreuves écrites, pratiques organisées le samedi 7 mars dan le cadre du concours de recrutement de 850 nouveaux militaires sont convoqués pour la phase sportive le dimanche 8 mars 2026.

Les épreuves se dérouleront simultanément dans les villes de Cotonou, Porto-Novo, Lokossa, Abomey, Parakou et Natitingou. Le test consistera en une épreuve de course à pied sur une distance de six (06) kilomètres pour les hommes et quatre (04) kilomètres pour les femmes.

Voici les points de rassemblement retenus :

Atlantique et Littoral : Carrefour Togbin (route des pêches).

Ouémé et Plateau : Carrefour cinquantenaire.

Mono et Couffo : Préfecture de Lokossa.

Zou et Collines : Carrefour Lapin à Abomey.

Borgou et Alibori : Entrée Ouest du Camp militaire Séro Kpéra de Parakou.

Atacora et Donga : Agence Ecobank de Natitingou.

Les candidats sont attendus sur les lieux de rassemblement à six (06) heures précises.
Chaque participant devra impérativement se présenter en tenue de sport et être muni d’une pièce d’identité valide.
M. M.

7 mars 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




