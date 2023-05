Les épreuves sportives et artistiques tirées au CEP 2023

Les candidats au Certificat d’Etude Primaire (CEP), session de juin 2023 composeront en couture pour l’épreuve d’Education Artistique (EA) ; en gymnastique et au lancer de balle pour les épreuves d’Education Physique et Sportive (EPS).

Les disciplines pour les épreuves d’Education Artistique (EA) et d’Education Physique et Sportive (EPS) au Certificat d’Etude Primaire (CEP), session de juin 2023, ont été tirées au sort, vendredi 05 mai 2023, à la Direction Départementale des Enseignements Maternel et Primaire de l’Ouémé à Porto-Novo.

M. M.

5 mai 2023 par ,