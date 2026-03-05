Les épreuves prévues ce 7 mars pour 850 postes

Les candidats au concours de recrutement militaire au profit des Forces Armées Béninoises sont attendus le samedi 7 mars 2026 dans les centres de composition.

« Dans le cadre du concours de recrutement militaire de huit cent cinquante (850) militaires du rang dont sept cent cinquante (750) pour le recrutement normal et cent (100) spécialistes sur titre (…) il sera organisé les épreuves écrite, pratique et d’entretien le samedi 07 mars 2026 », précise un communiqué du Chef d’État-major général en date du 3 mars.

Seuls les candidats dont les dossiers ont été étudiés et validés pourront participer aux épreuves. Les listes des candidats retenus ont déjà été affichées dans les différents centres d’inscription et d’examen. « Sont autorisés à concourir les candidats préalablement inscrits et retenus à l’issue de l’étude des dossiers », indique l’État-major.

Les autorités militaires invitent également les candidats dont les dossiers sont incomplets à apporter les pièces manquantes avant le début des épreuves, sous peine d’être exclus du concours.

Les épreuves se dérouleront dans six centres répartis dans plusieurs départements. Les centres retenus sont :

– le CEG Sainte Rita de Cotonou pour les départements du Littoral et de l’Atlantique ;

– le Lycée Béhanzin de Porto-Novo pour l’Ouémé et le Plateau ;

– le Lycée Houffon d’Abomey pour le Zou et les Collines ;

– le CEG 1 de Lokossa pour le Mono et le Couffo ;

– le Lycée Mathieu Bouké de Parakou pour le Borgou et l’Alibori ;

– le CEG 1 de Natitingou pour l’Atacora et la Donga.

Le concours comprendra plusieurs étapes destinées à évaluer les connaissances et les aptitudes des candidats.

Pour les postulants au recrutement normal, il est prévu une épreuve combinée de français et de mathématiques. Les candidats spécialistes seront, quant à eux, soumis à une évaluation pratique dans leur domaine de compétence.

Tous les candidats passeront ensuite un entretien.

Les candidats sont attendus très tôt dans leurs centres respectifs. « Chaque candidat devra se présenter le samedi 07 mars 2026 à six (06) heures précises dans son centre de composition, en tenue de sport, muni d’une pièce d’identité valide et d’un stylo bleu », rappelle le communiqué signé par le Général de corps d’armée Fructueux C. A. Gbaguidi.

M. M.

5 mars 2026 par ,