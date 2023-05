Les épreuves d’EA et d’EPS tirées ce vendredi

Les épreuves d’Education Artistique (EA) et celles d’Education Physique et Sportive (EPS) de l’examen du Certificat d’étude primaire (CEP) seront tirées ce vendredi 05 mai 2023. Le tirage a lieu à la direction départementale des enseignements maternel et primaire de l’Ouémé.

Du lundi 05 au jeudi 08 juin 2023, les candidats à l’examen du CEP vont affronter les différentes épreuves. En prélude à cet examen, et conformément au calendrier national des examens et concours scolaires et universitaires, et tests de recrutement au titre de l’année 2023, le tirage au sort des épreuves d’Education Artistique et des épreuves d’Education Physique et Sportive a lieu ce vendredi 05 mai. Le tirage aura lieu à la direction départementale des enseignements maternel et primaire de l’Ouémé.

Entre le Dessin et la Couture pour ce qui concerne l’Education Artistique, et la kyrielle d’épreuves sportives, les candidats seront fixés sur les matières dans lesquelles ils seront évalués en juin prochain.

F. A. A.

