Les entretiens individuels démarrent vendredi au lycée Coulibaly

Les entretiens individuels des candidats présélectionnés pour la constitution de fichier national aux principales fonctions administratives et techniques des mairies démarrent le vendredi 03 mars 2023. Ces entretiens prévus pour durer trois jours auront lieu au lycée technique Coulibaly à Cotonou.

Les candidats présélectionnés pour les principales fonctions administratives et techniques des mairies seront auditionnés dès le vendredi 03 mars 2023 au lycée technique Coulibaly. Ces entretiens selon un communiqué du gouvernement vont se dérouler selon une programmation qui sera communiquée aux candidats concernés au plus tard le mercredi 1er mars 2023.

Les candidats présélectionnés selon le communiqué du gouvernement, sont priés de se munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’une copie complète de leur dossier de candidature.

Les candidats non retenus peuvent soumettre une réclamation, en envoyant un mail à contact.decentralisation@gouv.bj, indiquant les justifications appropriées en relation avec les exigences du poste concerné et le motif reçu par mail. « Aucun complément de pièce à un dossier n’est toutefois admis et il faut préciser le numéro de dossier « PS00937-..-.. », pour faciliter le traitement », précise le communiqué.

La liste des candidats présélectionnés est disponible à l’adresse => https://www.gouv.bj/fonctions-mairies/session-2023/

Ces entretiens individuels qui démarrent le vendredi 03 mars, prendront fin le dimanche 05 mars 2023.

