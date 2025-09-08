lundi, 8 septembre 2025 -

Coopération bilatérale

Les entreprises néerlandaises en mission commerciale au Bénin




Plusieurs entreprises néerlandaises intervenant dans les secteurs de l’eau et de l’agriculture durale sont annoncées à Cotonou dès ce mardi 9 septembre 2025, pour une mission commerciale. L’ambassadeur des Pays-Bas au Bénin, Joris W.P. Jurriens, et le directeur des opérations de la Chambre de commerce et d’industrie du (CCI Bénin), Bello Kamarou, ont annoncé l’évènement lors d’une conférence de presse le mercredi 3 septembre dernier.

Le Royaume des Pays dans la dynamique de diversifier les relations de coopération avec le Bénin. Une mission commerciale démarre dans ce cadre ce mardi 9 septembre 2025 à Cotonou. Environ 15 entreprises néerlandaises intervenant dans les secteurs de l’eau et de l’agriculture durale sont annoncées.
Selon l’ambassadeur des Pays-Bas, il s’agit d’offrir au Bénin, des solutions innovantes, inclusives et durables dans le domaine de l’agriculture, l’horticulture et l’eau. L’idée d’après lui, est de contribuer au transfert de savoir-faire, de technologies avancées et de nouer des partenariats entre les entreprises néerlandaises et le secteur privé béninois. Joris W.P. Jurriens a rassuré de la disponibilité des entreprises néerlandaises à développer des solutions intelligentes pour l’irrigation, le traitement de l’eau usée, la gestion durable des ressources. Autant d’innovation qui pourront aider à solutionner les problèmes de l’eau existants.
Cette mission commerciale selon le diplomate, sera l’occasion pour les investisseurs néerlandais de découvrir les opportunités d’investissement au Bénin et de créer des partenariats avec les investisseurs locaux. Une opportunité de ces derniers devraient saisir.

Les investisseurs néerlandais au Bénin, une opportunité à saisir
Le directeur des opérations de la CCI Bénin a rappelé l’engagement de l’institution consulaire à travailler à ce que les entreprises béninoises se développent et se pérennisent. Les missions commerciales selon Bello Kamarou, sont des opportunités de mise en relations avec des entreprises à caractère national, régional, continental et international. « C’est une opportunité pour nos entreprises béninoises de saisir l’arrivée des entreprises des Pays-Bas pour créer cet attelage […] qui permet de bénéficier mutuellement d’un transfert de compétences, des éléments qui peuvent permettre aux deux parties de se développer et d’être plus productifs », a-t-il laissé entendre. A l’en croire, lorsque la CCI Bénin travaille à « construire une communauté d’affaires, trouver des opportunités », il appartient aux entreprises de saisir ces opportunités. « Une entreprise se développe quand elle se positionne sur certains enjeux », a poursuivi avant d’exhorter les entreprises béninoises à l’écoute et à participer activement à la mission commerciale des entreprises néerlandaises et d’en tirer profit.
Prévue pour durer trois jours, la mission des investisseurs néerlandais est organisée par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin, en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin, l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx), l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises (ADPME), et PACED d’Eurocham Bénin, financé par l’Union européenne (UE).

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

8 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




