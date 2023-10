Les enseignants retraités rappelés dans le Borgou

La Direction Départementale de l’Enseignement Secondaire Technique et de la Formation Processionnelle du Borgou (DDESTFP BORGOU), invite les professeurs certifiés de trois disciplines à se rendre disponibles.

Les enseignants, professeurs certifiés de Français, de mathématiques et de Physiques Chimie et Technologie (PCT) encore aptes sont invités à s’inscrire au niveau du secrétariat de la Direction Départementale de l’Enseignement Secondaire Technique et de la Formation Processionnelle du Borgou (DDESTFP BORGOU) du mercredi 25 au vendredi 27 octobre 2023 à 17h00.

