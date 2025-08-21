jeudi, 21 août 2025 -

568 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Année scolaire 2025-2026 au Bénin

Les enseignants du primaire en Journée pédagogique le 10 septembre




La Journée Pédagogique de pré-rentrée pour le compte de l’année scolaire 2025-2026 se déroulera le mercredi 10 septembre 2025.

Les enseignantes et enseignants ainsi que les Aspirants au Métier d’Enseignant sous la tutelle du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) sont conviés à la Journée Pédagogique de réflexion et de concertation en prélude à la rentrée scolaire 2025-2026.

La Journée aura lieu le mercredi 10 septembre 2025.

« Le rassemblement des participants se fera dans chaque circonscription scolaire, sur un site identifié par le Chef de la Circonscription Scolaire », a précisé un communiqué du Ministre Salimane Karimou en date du 20 août 2025.

Par ailleurs, le Ministre exhorte les Directeurs Départementaux des Enseignements Maternel et Primaire (DDEMP) et les Chefs des Circonscriptions Scolaires (CCS) à « prendre les dispositions idoines pour le bon déroulement » de la Journée Pédagogique de réflexion et de concertation.
M. M. 

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Lancement du concours d’entrée dans les Écoles Normales Supérieures


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (…)
Lire la suite

Session d’orientation des bacheliers à l’UAC les 21 et 22 août


18 août 2025 par Marc Mensah
L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) organise une session d’orientation à (…)
Lire la suite

Liste des admis au Prytanée militaire et au lycée militaire des jeunes (…)


15 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le directeur des examens et concours du ministère des enseignements (…)
Lire la suite

Voici le programme de la tournée nationale d’orientation des Bacheliers


6 août 2025 par Marc Mensah
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (…)
Lire la suite

De nouveaux Directeurs d’école dans l’Atlantique


2 août 2025 par Marc Mensah
Le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire a procédé à la (…)
Lire la suite

30 véhicules flambant neufs remis aux CCS


31 juillet 2025 par Marc Mensah
Le ministère des Enseignements maternel et primaire a procédé, ce jeudi (…)
Lire la suite

Le gouvernement appuie la formation de deux étudiants béninois


30 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Deux étudiants béninois admis à l’Ecole polytechnique de Paris seront (…)
Lire la suite

Voici les établissements avec zéro admis au BAC 2025


25 juillet 2025 par Marc Mensah
Six établissements privés d’enseignement secondaire général affichent (…)
Lire la suite

Les meilleurs au BAC par département


25 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Au Bénin, plusieurs départements ont enregistré de belles performances (…)
Lire la suite

Près de 44% d’admis après une première session lamentable


25 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après une session normale marquée par un taux de réussite extrêmement (…)
Lire la suite

Nomination de responsables pédagogiques et administratifs


25 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
La ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation (…)
Lire la suite

Clémentine Lokonon accède au grade de Maître de conférences


22 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Dr Clémentine Rosemonde Lokonon vient d’être promue au grade de Maître (…)
Lire la suite

La Tunisie octroie 18 bourses de formation aux étudiants béninois


20 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de la coopération entre le Bénin et la Tunisie, le (…)
Lire la suite

Cas réservés et consultations de copies du Bac : Ce qu’il faut savoir


19 juillet 2025 par Marc Mensah
L’Office du Baccalauréat porte à la connaissance des candidats (…)
Lire la suite

Important communiqué du DOB aux candidats admissibles


18 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les candidats admissibles à l’examen du Baccalauréat session de juin (…)
Lire la suite

Liste des 100 premiers au CEP dans le Couffo


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La direction des examens et concours (DEC) a publié la liste des cent (…)
Lire la suite

Les résultats du CAMES 2025 : 1832 candidats inscrits


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) a (…)
Lire la suite

Liste des admis au CAP AC et au CAP EB


14 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les résultats de la session 2025 de l’examen du Certificat d’aptitude (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires