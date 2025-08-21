Les enseignants du primaire en Journée pédagogique le 10 septembre

La Journée Pédagogique de pré-rentrée pour le compte de l’année scolaire 2025-2026 se déroulera le mercredi 10 septembre 2025.

Les enseignantes et enseignants ainsi que les Aspirants au Métier d’Enseignant sous la tutelle du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) sont conviés à la Journée Pédagogique de réflexion et de concertation en prélude à la rentrée scolaire 2025-2026.

La Journée aura lieu le mercredi 10 septembre 2025.

« Le rassemblement des participants se fera dans chaque circonscription scolaire, sur un site identifié par le Chef de la Circonscription Scolaire », a précisé un communiqué du Ministre Salimane Karimou en date du 20 août 2025.

Par ailleurs, le Ministre exhorte les Directeurs Départementaux des Enseignements Maternel et Primaire (DDEMP) et les Chefs des Circonscriptions Scolaires (CCS) à « prendre les dispositions idoines pour le bon déroulement » de la Journée Pédagogique de réflexion et de concertation.

M. M.

21 août 2025 par ,