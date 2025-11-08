samedi, 8 novembre 2025 -

Présidentielle 2026

Les enseignants affichent leur soutien à Romuald Wadagni




Réunis ce samedi 8 novembre 2025 à Godomey, les enseignants venus des douze départements du Bénin ont tenu une rencontre de réflexion citoyenne autour du thème : « Enseignant, semeur d’avenir ». A l’issue de la séance, organisée par le mouvement politique “Jogbé”, les enseignants ont rendu publique une déclaration de soutien au ministre d’Etat Romuald Wadagni, candidat à l’élection présidentielle de 2026.

Les enseignants du Bénin affichent leur soutien au candidat Romuald Wadagni à la présidentielle de 2026. Leur choix a été fait en cohérence avec « la foi, l’éthique et la responsabilité » que le candidat porte dans le débat public actuel.

Mathieu Weke, président du comité d’organisation, a rappelé la charge morale qui repose sur l’enseignant. « Aujourd’hui, plus que jamais, notre pays a besoin de ces semeurs », a-t-il indiqué à l’ouverture de la rencontre de réflexion tenue, samedi 8 novembre 2025, à la salle Bénin événement de Godomey. Il a salué ces hommes et ces femmes qui, « souvent dans l’ombre », façonnent la conscience citoyenne et l’avenir de la République. Selon lui, l’école béninoise n’est pas seulement un lieu d’instruction mais un « sanctuaire de transformation humaine ».

À l’issue des échanges, une déclaration commune a été lue par Ibrahim Chabi Moussa, porteur du message au nom des enseignants des douze départements. Le document souligne la place centrale de cette catégorie socioprofessionnelle dans la construction démocratique. Les enseignants s’y définissent comme une « force morale et intellectuelle incontournable », et disent voir une reconnaissance de leur rôle dans les engagements mis en avant par Romuald Wadagni.

Les enseignants ont exprimé leur foi dans un Bénin éclairé et uni ; leur engagement à promouvoir éthique et discipline citoyenne au quotidien ; leur volonté de soutenir une vision éducative orientée vers la transformation intégrale de l’homme béninois.

Ils recommandent, entre autres, la mise en réseau nationale des enseignants membres du mouvement, la création d’un cadre permanent de dialogue sur foi, éthique et pédagogie citoyenne, ainsi que la promotion renforcée d’une éducation civique active auprès des apprenants et de leurs familles.

« Nous voulons être non seulement des transmetteurs de savoirs, mais aussi des bâtisseurs d’avenir », précise l’un des responsables des six délégations départementales.
Les enseignants déclarent vouloir accompagner un scrutin apaisé et responsable en 2026.
M. M.

8 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




