Aménagement des Voies d’Accès et de Traversée de Cotonou

Les engins et ouvriers en action sur l’axe UNAFRICA-Cheminot




Les travaux de réhabilitation de l’axe Carrefour UNAFRICA - Carrefour Cheminot ont effectivement démarré ce jeudi 26 février 2026.

Pelleteuses et bulldozers s’activent sur l’axe UNAFRICA – Cheminot ce jeudi 26 février 2026.

Les engins sont notamment en train de démolir le revêtement en pavés du trafic local. Des ouvriers en gilet apportent leur soutien.

Sur la chaussée rétrécie à cause des balises de sécurité, voitures et motocyclette roulent lentement. Les gros porteurs stationnés en attente d’accès au Port de Cotonou aggravent les ralentissements.

Malgré ces contraintes, certains accès restent ouverts. Les carrefours menant à la Mosquée Centrale de Zongo et à la compagnie Air Sénégal restent praticables.

Les panneaux indiquant les voies de déviation sont bien visibles sur le chantier.

indication des voies de déviation

Les travaux s’inscrivent dans le cadre du projet Aménagement des Voies d’Accès et de Traversée de Cotonou (ATC). L’objectif est de moderniser 64 km d’axes routiers stratégiques pour désengorger la ville.

Il est prévu la réhabilitation de carrefours majeurs, l’amélioration de la mobilité urbaine, l’éclairage public et l’assainissement.

balises et vue du trafic local dégarni des ses pavés

Parmi les axes concernés figurent l’Étoile Rouge – Carrefour UNAFRICA – Carrefour Cheminot, l’Étoile Rouge – Marché Saint Michel et l’Échangeur Godomey – Stade Mathieu Kérékou. Le volet assainissement inclut la construction de 146 km de caniveaux et collecteurs pour améliorer le drainage pluvial dans le cadre du Programme d’Assainissement et de Protection des Cités (PAPC).

Un engin lourd sur le chantier

Le projet comprend également la modernisation des pistes cyclables, la réhabilitation des grilles avaloirs et l’installation d’un éclairage public pour renforcer la sécurité urbaine, sous maîtrise d’ouvrage de la SIRAT SA.
Ces travaux complètent la Phase 2 du Projet Asphaltage, qui couvre près de 94 km de routes dans le Grand Nokoué, englobant Cotonou, Porto-Novo et Abomey-Calavi.

Marc MENSAH

Carrefour de la mosquée centrale Zongo
27 février 2026 par Marc Mensah




