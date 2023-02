Les engins à 2 et 3 roues interdits entre 21h et 06h à Matéri

Le maire de la commune de Matéri sise dans le département de l’Atacora a interdit par arrêté n°64-3/02/MCM-SE-SA en date du 13 février 2023 la circulation des engins à 2 et 3 roues sur le territoire de sa commune entre 21 heures et 06 heures.

Les motos et les tricycles sont interdits de rouler dans la ville de Matéri, département de l’Atacora entre 21 heures et 06 heures et ce durant tous les jours de la semaine.

Ainsi en a décidé Robert Wimbo Kassa, maire de la Matéri, dans un arrêté en date du 13 février 2023.

Le maire rappelle aux « contrevenants » qu’ils feront l’« objet d’interpellation ». Les Chefs d’Unité de la Police républicaine, les Chefs d’Arrondissement ainsi que les Chefs Villages ont été d’ailleurs instruits pour faire appliquer les prescriptions de l’arrêté communal.

Toutefois, « les déplacements » liés aux urgences médicales « peuvent être autorisés sur ordre et surveillance des autorités compétentes », selon l’article 2 de par arrêté n°64-3/02/MCM-SE-SA.

M. M.

VOICI L’ARRETE COMMUNAL

